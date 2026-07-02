ନିର୍ଲଜତାର ସବୁ ସୀମା ପାର୍ କଲା ସିୟା! ହତ୍ୟା ପରେ ପବ୍‌ରେ ବିୟର ପିଇ ବାହୁସ୍ପୋଟ ମାରୁଥିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍

ଣେର ଲୋହଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ବ୍ୟବସାୟୀ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିୟା ଗୋୟଲ୍‌ଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି।

By Shiv Sankar Singh

ପୁଣେ : ପୁଣେର ଲୋହଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ (Lohagad Fort) ରେ ବ୍ୟବସାୟୀ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିୟା ଗୋୟଲ୍‌ର ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ମସିହାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସିୟା ଏକ ପବ୍ (Pub) ଭିତରେ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭିଡିଓରେ ସେ ଫୋନ୍‌ରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ବିୟର ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କଥା ହେବା ସମୟରେ ସେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଶୁଣାଯାଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ଠିକ୍ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ସିୟାଙ୍କ ମା’ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କୌଣସି ପାର୍ଟିକୁ ଯାଏନାହିଁ କି ମଦ ପିଏନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓ ଏବେ ମା’ଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ସିୟା ଗୋୟଲ୍ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାବିସ୍ୱାମୀ (Fiancé) କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ସିୟା ବୁଲିବା ବାହାନା କରି କେତନଙ୍କୁ ଲୋନାଭାଲାର ଲୋହଗଡ଼ ଦୁର୍ଗକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ, ଚେତନ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ଇଭି ପଲିସିର ଅବଧି, ୨୦୨୬…

କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ୧୪ ମୃତ, ୨୦ ଆହତ

ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, ସେଠାରେ ସିୟା ସଙ୍କେତ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଚେତନ କେତନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣା ସମୟରେ ସିୟା ନିଜ ଜୋତାର ଫିତା ବାନ୍ଧିବା ବାହାନାରେ ତଳେ ବସିପଡ଼ିଥିଲେ, ଯେମିତି ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭଳି ଲାଗିବ। ପାହାଡ଼ରୁ ଖସିପଡ଼ିବା ପରେ କେତନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଏକ ଗଭୀର ଖାଇ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।

ପ୍ରଥମେ ସିୟା ଏହାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି କହି ଏଡ଼ାଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିଲା। ସିସିଟିଭି (CCTV) ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ରେକର୍ଡ (CDR) ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଏହା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ସିୟା ଗୋୟଲ୍ ଏବଂ ପରେ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏବେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମାମଲାର ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ଇଭି ପଲିସିର ଅବଧି, ୨୦୨୬…

କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ୧୪ ମୃତ, ୨୦ ଆହତ

ପୋଛା ମାରିବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଏହି…

ଏକା ଝଟକାରେ ପୁଣି ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା, ୨୦୦୦…

1 of 31,554