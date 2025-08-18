ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ! ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ନୀଳ ଡ୍ରମରେ ରଖିଲା ଶବ, ଉପରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା ଲୁଣ
ମରେଠ ପରେ ଏବେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ନୀଳ ଡ୍ରମ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମେରଠ ପରି, ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନୀଳ ଡ୍ରମରେ ହତ୍ୟା କରି ପୋତି ଦେବାର ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ନୀଳ ଡ୍ରମରେ ତା’ ଉପରେ ଲୁଣ ଢାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ପରିବାର ସହ ଘରର ମାଲିକଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଫେରାର୍ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଖୈର୍ଥଲ ତିଜାରା ଜିଲ୍ଲାର କିଶନଗଡ଼ବାସ ଅଞ୍ଚଳର ।
ନୀଳ ଡ୍ରମରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ- ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ରାଜସ୍ଥାନର ଖୈର୍ଥଲ ତିଜାରା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଶନଗଡ଼ବାସର ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀରେ ଏକ ନୀଳ ଡ୍ରମ୍ ରୁ ଏକ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଘରର ଛାତ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ନୀଳ ଡ୍ରମ୍ ରୁ ପ୍ରବଳ ଗନ୍ଧ ଆସିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଡ୍ରମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା।
ମୃତକ ଜଣକ ୟୁପିର- ପୁଲିସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ । ସେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ମାସ ଧରି କିଶନଗଡ଼ବାସରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ । ମୃତକ ଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ଇଟା ଭାଟିରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ।
ମୃତକ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଭଡା ଘରେ ରହୁଥିଲେ । କିଶନଗଡ଼ବାସ ଡିଏସ୍ପି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ନିର୍ବାଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ହଂସରାଜ ଓରଫ ସୂରଜ । ସେ ୟୁପିର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ, ଯିଏ ଦେଢ଼ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କିଶନଗଡ଼ବାସର ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀରେ ରାଜେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ଘରେ ଭଡା ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରହୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତିନି ପିଲା, ବଡ଼ ପୁଅ ହର୍ଷଲ, ଝିଅ ନନ୍ଦିନୀ ଏବଂ ସାନ ପୁଅ ଗୋଲୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ପରଠାରୁ ସେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।