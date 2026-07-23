ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ଯୋଶୀ

ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି; ଏଭଳି ବଳପ୍ରୟୋଗ ଭାରତକୁ ‘ବିକଶିତ ଭାରତ’ର ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବ।

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବଳପ୍ରୟୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ… । ଆଜି ଏପରି କହିଛି ବିଜେପି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ଯୋଶୀ ଲେଖିଛନ୍ତି; ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଯୁବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ରାସ୍ତାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଓ ଉଦ୍‌ବେଗ ବାସ୍ତବିକ। ଏହାକୁ ସହାନୁଭୂତି ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ମୋର ଦୃଢ଼ ଆଶା ଯେ, ଏହାକୁ କେବଳ ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳାର ସମସ୍ୟା ଭାବେ ନଦେଖି ବଳପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଦମନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ମମ ବ୍ୟବହାର ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ କରିଛି ବୋଲି ଯୋଶୀ ଲେଖିଛନ୍ତି।

ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି; ଏଭଳି ବଳପ୍ରୟୋଗ ଭାରତକୁ ‘ବିକଶିତ ଭାରତ’ର ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର; କମିଲା…

ପାକିସ୍ତାନ ନା ଭାରତ, କେଉଁ ଦେଶର…

ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ: ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଗୁରୁବାର ସିଜେପିକୁ ପୁଣି ଥରେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି; ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ଆଗକୁ ବାଟ ବାହାରିପାରିବ। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଅତି କମରେ ଚାରିଥର ସିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି; କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବୈଠକ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇପାରେ। ସ୍ଥାନ ବାଛିବାର ଅଧିକାର ଛାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ତେବେ ଛାତ୍ରମାନେ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର; କମିଲା…

ପାକିସ୍ତାନ ନା ଭାରତ, କେଉଁ ଦେଶର…

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ…

ଜନ୍ତର ମନ୍ତରକୁ ନେଇ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବଡ଼…

1 of 17,656