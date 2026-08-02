ଯେଉଁଠି ଥିଲେ, ସେଇଠିକୁ ଆସିଗଲେ ମସ୍କ, ଏବେ ପୂର୍ବଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଗରିବ, ହୋଇଥିଲେ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଖରବପତି!

SpaceXର ସେୟାରରେ ହ୍ରାସ ପରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଛି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରିଲିୟନେୟର୍ (ଖରବପତି) ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ମସ୍କଙ୍କ ନେଟ୍‌ୱର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ SpaceXର IPO ପୂର୍ବର ସ୍ତର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ଭାବେ SpaceXର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟରେ ଆସିଥିବା ତୀବ୍ର ହ୍ରାସକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି।

ଜୁନ୍ ମାସରେ SpaceXର ସେୟାର ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ସେୟାରରେ ତୀବ୍ର ବିକ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେୟାର ମୂଲ୍ୟରେ ଆସିଥିବା ଏହି ହ୍ରାସର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ SpaceX ଏବଂ Teslaରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଅଂଶୀଦାରିତ୍ୱ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛି।

କେତେ କମିଗଲା ସମ୍ପତ୍ତି:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ “ଛାତ୍ର…

୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଖେଳିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର…

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, SpaceXର IPO ପରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ନେଟ୍‌ୱର୍ଥ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଆସିଥିବା ହ୍ରାସ ପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଶହ ଶହ ଅରବ ଡଲାରର କମିବା ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ପୁଣିଥରେ IPO ପୂର୍ବର ସ୍ତର ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଛି।

ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମସ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

କାହିଁକି ଆସିଲା ଏତେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ:

Uttarakhand Govt.

SpaceXର ସେୟାରରେ ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। IPO ପରେ କମ୍ପାନୀର ଭାଲୁଏସନ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିବା ମନେ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ନିବେଶକମାନେ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେୟାର ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଖର୍ଚ୍ଚ, AI ନିବେଶ ଏବଂ Starship କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିପଦକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ଚିନ୍ତା ଜାରି ରହିଛି।

Teslaର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି କି ପ୍ରଭାବ:

ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ SpaceX ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। Teslaର ସେୟାରରେ ଆସିଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନେଟ୍‌ୱର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଉଭୟ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଏକାସାଥିରେ ବଡ଼ କମିବା ଦେଖାଯାଇଛି।

କ’ଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଅଛନ୍ତି ମସ୍କ:

ନେଟ୍‌ୱର୍ଥରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏବେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଡଲାର କ୍ଲବ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କମିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ “ଛାତ୍ର…

୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଖେଳିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର…

ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପରେ ଏବେ କ’ଣ କରିବ…

କୃଷକଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ଏଣିକି…

1 of 30,893