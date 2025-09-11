ବାପା ପାକିସ୍ତାନୀ, ହେଲେ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ତାଙ୍କର ଭାରି ପସନ୍ଦ ; ଜାଣନ୍ତି କିଏ ଏହି Hot ଅଭିନେତ୍ରୀ
ବାପା ପାକିସ୍ତାନୀ, କିନ୍ତୁ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହନୁମାନ ଚାଳିସା। ସଲମାନ-ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସହ କରିଛନ୍ତି କାମ ....
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜଣେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ୟାରିଅରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଚରିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିରେ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ନାମରେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତି। ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହଙ୍ଗାମା ହୁଏ, ଏବଂ ବିବାହ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ ସେ ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆମେରିକାରେ ମଡେଲ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କି?
ଏହି ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱ ନାଗରିକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା, ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶର। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘ରକଷ୍ଟାର’ ସହିତ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଉ କେହି କୁହନ୍ତି ହଟ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲାମରିୟସ ନର୍ଗିସ୍ ଫକ୍ରି।
ନିକଟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରାଏ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଧାର୍ମିକ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମାଆ Czech ରୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ପାକିସ୍ତାନୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ୬ ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡପତ୍ର ହୋଇଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ୧୬ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ‘ହାଉସଫୁଲ୍ ୫’। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସେ ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ୨୦୧୩ ରୁ ୨୦୧୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦୟ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ଡେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଏବଂ କାମର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏହାପରେ , ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ ରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ରେ ଟୋନି ବେଗ୍ ଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ନିକଟତର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।