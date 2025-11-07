ମୁସଲମାନମାନେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାର କରିକି ଦେଖା …’, ବିଧାୟକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ, ଚାରିଆଡେ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା 

ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କୁ ନେଇ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ମୁସଲମାନ ଏହାକୁ ପାଠ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ଗୀତ “ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍” ରଚନା ହେବାର ୧୫୦ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଏଥିପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ  ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଡାକଟିକଟ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇରେ “ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍”କୁ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ ଆବୁ ଆଜମୀ “ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍”କୁ ନେଇ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ମୋତେ “ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍” ପାଠ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

କୌଣସି ମୁସଲମାନକୁ “ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍” ପାଠ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇସଲାମରେ, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଆଲ୍ଲାହ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେପରି ଆପଣ ନମାଜ ପାଠ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେହିପରି କୌଣସି ମୁସଲମାନ “ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍” ପାଠ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ବିଜେପି ସଭାପତି ଅମିତ ସାଟମ୍ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ଗୀତ “ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍” ଗାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏସପି ବିଧାୟକ ଆବୁ ଅସୀମ ଆଜମିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ।

ସାଟମ୍ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣପତ୍ରର ଏକ କପି ସେୟାର କରି ଆଜମିଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଥିଲେ। ଏହିଠାରୁ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ଆବୁ ଆଜମୀ, ସାଟମଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଧର୍ମ ଏବଂ ବିବେକର ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ “ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍”କୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ “ଜନ ଗଣ ମନ” ପରି ସମାନ ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି।

ଆଜମୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ, ବିଜେପି ହଙ୍ଗାମା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆବୁ ଅସୀମ ଆଜମୀଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏକ ମଞ୍ଚରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭାତ ଲୋଧା, ମୁମ୍ବାଇ ବିଜେପି ସଭାପତି ଅଜିତ ସଟମ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ରହିଲ ନାର୍ଭେକର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହି ମଞ୍ଚରୁ କିଛି ବିବାଦୀୟ ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି।

