ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଭାରତକୁ ସୁନା ଦାନ କରିଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଶେଷ ନିଜାମ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧୯୬୫ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ। ଏପରି ସମୟରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ କହୁଥିବା ଆମେରିକା ଦେଇଥିଲା ଧୋକା । ଆଉ ଏପରି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶେଷ ନିଜାମ ନିଜାମ ମୀର ଓସମାନ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ । ସେ ଦାନ କରିଥିଲେ ୫ ଟନ୍ ସୁନା ।
୧୯୬୫ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ୨୧ ଦିନ ଧରି ଲଢ଼ିଥିଲା ଭାରତ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଏପରି ଘଡିସନ୍ଧୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାରତକୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲା ଆମେରିକା । ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା । ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲବାହାଦୂର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ଓଳି ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିିବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଓଳି ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ।
ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ
୧୯୬୫ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଘୋର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ବିଦେଶ ମୁଦ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଋଣରେ ସୁନା ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ସେତେବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସପ୍ତମ ତଥା ଶେଷ ନିଜାମ ମୀର ଓସମାନ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ୫ ଟନ ସୁନା ଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୀର ଓସମାନ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁ ହୀରା, ସୁନା ଓ ରୁପା ରହିଥିଲା।
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି
ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶେଷ ନିଜାମ ହେଉଛନ୍ତି ମୀର ଓସମାନ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ୧୯୩୦ ମସିହାରେ ‘ଟାଇମ୍ସ ମ୍ୟାଗାଜିନ’ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ୨୩୦ ଅରବ ଡଲାରର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା । ଯାହାକୁ ଯଦି ଆଜିର ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରାୟ ୨,୨୦,୭୭,୯୪,୧୫,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହେବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହୀରା, ସୁନା, ରୁପା, ନୀଳା ଓ ପୋଖରାଜ ଭଳି ରତ୍ନର ଭଣ୍ଡାର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସୁନା ଥିଲା ଯେ ସୁନା ଇଟା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ବଗିଚାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହୁଥିଲା।
୫୦୦୦ କିଲୋ ସୁନା ଦାନ କରିବାର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ
ନିଜାମ ମୀର ଓସମାନ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୂର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ପରେ ନିଜାମ ସୁନା ଦାନ କରିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା । ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ୍ (ଆରଟିଆଇ) ଜରିଆରେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।
ପ୍ରକୃତରେ ମୀର ଓସମାନ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ସେତେବେଳେ ଏହି ସୁନାକୁ ‘ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଗୋଲ୍ଡ ସ୍କିମ\’ରେ ନିବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ସୁନା ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡରେ ନିବେଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ସେତେବେଳେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏହି ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୬.୫ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ସୁଧ ମିଳିଥିଲା। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ତିରୁମାଲା ତିରୁପତି ଦେବସ୍ଥାନମ ମଧ୍ୟ ୧୨୫ କିଲୋ ସୁନା ଦାନ କରିଥିଲେ।