ପର କରିଦେଲା ନିଜ ରକ୍ତ: ସମ୍ପର୍କର ଡୋରୀ ବାନ୍ଧି ସତ୍କାର କଲେ ମୁସଲମାନ ମହିଳା

ମୃତ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କେରଳର କାସରଗୋଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମଞ୍ଜେଶ୍ୱରମ ଅଞ୍ଚଳର ନାରାୟଣନ (୬୪)

By Manoranjan Sial

କାସରଗୋଡ଼: ପର କରିଦେଲା ନିଜ ରକ୍ତ। ଜୀବନର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଆସିଲେନି। ମୃତହେଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମାନ କରିଦେଲେ। ଶେଷରେ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରୀ ବାନ୍ଧି ମୁଖାଗ୍ନୀ ଦେଲେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ମହିଳା। ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଶ୍ମାଶାରେ କଲେ ଶବ ସତ୍କାର। ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେରଳରେ।

ମୃତ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କେରଳର କାସରଗୋଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମଞ୍ଜେଶ୍ୱରମ ଅଞ୍ଚଳର ନାରାୟଣନ (୬୪)। ପ୍ରାୟ ମାସେ ତଳେ ସେ ଏକ ଦୋକାନ ବାରଣ୍ଡାରେ ଅତି ଅସହାୟ ଓ ଭୋକିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କଠାରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତଥା ସମାଜସେବୀ ଇରଫାନା ଇକ୍‌ବାଲ୍।
ଇରଫାନା ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ନାରାୟଣନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କୋଝିକୋଡ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି। ତଥାପି ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା।

ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସତଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ନାରାୟଣନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ମୃତଦେହ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ପଡୁଥିଲେ କରନ୍ତୁନି ଅଣଦେଖା,…

ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦାନ ଅର୍ଥ ହଡ଼୍‌ପ ମାମଲାରେ…

ପରିବାର ଲୋକେ ମୃତଦେହ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନଆସିବାରୁ ସମାଜସେବୀ ଇରଫାନା ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ଉପ୍ପଲା ସ୍ଥିତ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ଶ୍ମଶାନରେ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ସହ ତାଙ୍କର ଦାହସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଇରଫାନାଙ୍କ ଏପରି ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି।

ଇରଫାନା ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ତାଙ୍କର କୌଣସି ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ଝିଅ ଭାବରେ ନାରାୟଣନ ମାମୁଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିଛି। ମାନବିକତା ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ ଓ ରାଜନୀତିର ଉପରେ। ଏଥିପାଇଁ ମୋ’ ସମାଜ କିମ୍ବା ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆପତ୍ତି କରାଯାଇ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସଂଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନାଥ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଶେଷ ସତ୍କାର କରିଆସୁଛି।”

You might also like More from author
More Stories

ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ପଡୁଥିଲେ କରନ୍ତୁନି ଅଣଦେଖା,…

ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦାନ ଅର୍ଥ ହଡ଼୍‌ପ ମାମଲାରେ…

ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ମିଳିବ ଡେବ୍ୟୁ…

ଟେନସନ୍ ଖତମ୍, ଏଣିକି ୩ ଦିନରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ…

1 of 17,393