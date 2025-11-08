ରହିବନି ଧନର ଅଭାବ ବଦଳିଯିବ ଭାଗ୍ୟ; ଏବେ ହିଁ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏହି ୫ ଜିନିଷ! ନୂଆବର୍ଷରେ ଖୋଲିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ !

Vastu Tips:ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ଆଗରୁ କିଛି ଶୁଭ ବାସ୍ତୁ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସିଦ୍ଧି ଲାଗିରହିବ ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ମସିହା ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପଦିନ ବାକି ରହିଛି । ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା ନକରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ଆପଣାନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ।

ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ଆଗରୁ କିଛି ଶୁଭ ବାସ୍ତୁ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସିଦ୍ଧି ଲାଗିରହିବ ।

ତୁଳସୀ ଗଛ:ଭାରତର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତୁଳସୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି । ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମା’ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରୁଥିବା ନେଇ ଅନେକ ଉପାଖ୍ୟନ ରହିଛି । ଏଣୁ ଘରକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆଣି ଲଗାଇବା ସହ ଏହାର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୌଭାଗ୍ୟ, ସଫଳତା ଓ ଧନର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଥାଏ ।

ଗୋମତି ଚକ୍ର: ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଗୋମତି ଚକ୍ରକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ । ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ, ଯେଉଁ ଘରେ ଗୋମତି ଚକ୍ର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥାଏ, ସେଠାରେ ମା’ଲକ୍ଷୀ ସ୍ଥାୟୀ ରୁପେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ମୁରବୀଙ୍କୁ ଧନ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁଖ-ସଂପନ୍ନତା ମିଳିବା ସହ ଘରୁ ନକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂରେଇଯାଇଥାଏ ।

ଲାଫିଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧ: ଲାଫିଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ କିମ୍ୱା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସକରାତ୍ମକ ଉର୍ଜ୍ଜାର ପ୍ରବାହ ବଢିଥାଏ । କୁହାଯାଏ ଯେ, ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇଥିବା ଲାଫିଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଗ୍ରଗତିର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଟୁଳି ନେଇ ବସିଥିବା ବୁଦ୍ଧ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରେ । ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ କିମ୍ୱା ଦୋକାନର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ ।

ତିନି ମୁଦ୍ରା:ଚୀନା ବସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ପେଙ୍ଗସୁଇ ଅନୁଯାୟୀ ଲାଲ ରିବନରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ତିନୋଟି ଚୀନି ମୁଦ୍ରା ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଟାଙ୍ଗିଲେ ଘରେ ନକରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ସକରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ପ୍ରବାହ ବଢିଯାଇଥାଏ ।

ଦକ୍ଷିଣମୁହାଁ ଶଙ୍ଖ: ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସମଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ୧୪ ରତ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଦକ୍ଷିଣମୁହାଁ ଶଙ୍ଖ ଅନ୍ୟତମ । ଏହାକୁ ଆପଣ ବଜାରରୁ କିଣି କୌଣସି ଏକ ଶୁଭ ମୁହୁର୍ତ୍ତରେ ପୂଜା କରି ଲାଲ କପଡାରେ ଗୁଡାଇ ସିନ୍ଧୁକ କିମ୍ୱା ଧନ ରଖିବା ସ୍ତାନରେ ଏହାକୁ ରଖିଲେ ଘରେ ସୌଭାଗ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଖାଲି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ନୁହେଁ ବରଂ ଗ୍ରହ ରିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରିଥାଏ । ଏହାସହ ମା’ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣମୁହିଁ ଶଙ୍ଖ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)

