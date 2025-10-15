ଜାଣନ୍ତି କି ଗତ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଦୀପ ଦୀପାବଳିରେ ଜଳେଇବା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ ? ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ନିୟମ …
ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଗତ ବର୍ଷର ଦୀପାବଳିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦୀପ ପୁରୁଣା ମାଟି ଦୀପ ପୁଣି ଜଳାଇବା ଶୁଭ କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି, ଅନ୍ଧାର ଉପରେ ଆଲୋକର ବିଜୟ ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଏବଂ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀପ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରାଯାଏ। ତଥାପି, ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଗତ ବର୍ଷର ଦୀପାବଳିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦୀପ ପୁରୁଣା ମାଟି ଦୀପ ପୁଣି ଜଳାଇବା ଶୁଭ କି? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟର ନିୟମ ଏବଂ ଦୀପ ଜଳାଇବାର ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତି ଜାଣିବା…
ସାଧାରଣ ପୂଜା ପାଇଁ: ମାଟି ଦୀପ ସାଧାରଣତଃ କେବଳ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପରେ ମାଟି ପାତ୍ର ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ଦୀପାବଳିରେ: ମୁଖ୍ୟ ଦୀପାବଳି ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାଟି ଦୀପଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାଟି ଦୀପଗୁଡ଼ିକ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଯମ ଦୀପକ: ଧନତେରସ କିମ୍ବା ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ (ଛୋଟି ଦୀପାବଳି) ରାତିରେ ଯମଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳୁଥିବା ପୁରୁଣା ଦୀପକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଜଳାଇହେବ। ଏହା ଯମଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜଳାଯାଏ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାତୁ (ଯଥା ପିତ୍ତଳ, ରୂପା) ରେ ତିଆରି ଦୀପ ପାଇଁ ନିୟମ:ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘର କିମ୍ବା ଘରେ ପିତ୍ତଳ, ରୂପା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାତୁ ଦୀପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ଏବଂ ଅଗ୍ନିରେ ପୁନଃବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପରେ ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ପରିବେଶଗତ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ।
ଭଙ୍ଗା ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ:ଦୀପାବଳି ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ, ଭଙ୍ଗା ଦୀପ ଜାଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଭଙ୍ଗା ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତା ହୋଇଥାଏ।
ପୁରୁଣା ଦୀପ ସହିତ କଣ କରିବେ? ବୁଡ଼ାଇବା: ଦୀପାବଳି ପୂଜା ପରେ, ମାଟି ଦୀପଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ ।
ପୁନଃବ୍ୟବହାର (ସଜ୍ଜା): ଯଦି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଘର ସାଜସଜ୍ଜା କିମ୍ବା ଆର୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ଦୀପ ଜାଳିବାର ନିୟମ:
ପ୍ରଥମ ଦୀପ: ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଘିଅ ଦୀପ ସୋରିଷ ତେଲ ଦୀପ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ସ୍ଥାନ: ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ, ବୈଠକଖାନାରେ, ରୋଷେଇ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ କୋଣରେ, ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ, ବାଲକୋନିରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ।
ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଅନ୍ୟ ଦୀପରୁ ଜଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ: ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, କେବେବି ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଅନ୍ୟ ଦୀପରୁ ଜଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଦୀପ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜଳାଇବା ଉଚିତ।
ଦୀପ ଲିଭାନ୍ତୁ ନାହିଁ: ପୂଜା ସମୟରେ, ଦୀପକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଲିଭାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ହାତରେ କିମ୍ବା ଫୁଙ୍କି ଦୀପ ଲିଭାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନଜନକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
