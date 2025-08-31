ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ପଡିଛି ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ…ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ
50 ବର୍ଷିଆ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସାହିବଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜଣେ 50 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ବିକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି । ତାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ରବିବାର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତକଙ୍କ ପୁଅ ବରହେଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି- ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପୀଡିତା ବିଶେଷ ଦୁର୍ବଳ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ (PVTG)ର ଥିଲେ । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୀଡିତା ଗୁରୁବାରଠାରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶନିବାର ଗାଁ ଲୋକେ ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।
ସୂଚନା ଦେଇ ବରହେଟ୍ ଥାନାର ପ୍ରଭାରୀ ପବନ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ଶରୀର ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ, ପୀଡିତାଙ୍କ ପୁଅ ରବିବାର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ସେ ଅଭିଯୋଗରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ପୁଅଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
ଶରୀର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି- ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରଭାରୀ ପବନ କୁମାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଦୁମକା ସଦର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ନୁହେଁ ହତ୍ୟା ମାମଲା ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ।