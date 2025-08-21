ନିର୍ଯାତନାର ସୀମା ପାର୍…ଉଲଗ୍ନ କରି ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଦୌଡିଲେ ଯୁବକ
ମୁଜାଫରପୁରରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଯୁବକ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁରରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏକ ସମାରୋହ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଯୁବକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ କରି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଘଟଣାଟି ସହରର କାମରା ମୋହଲ୍ଲାର ।
ଯୁବକ ଜଣକ ଛାଡି ଦେବାକୁ ନିବେଦନ- ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏକ ସମାରୋହ ପାଇଁ ଏକ ମଣ୍ଡପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଉତ୍ସବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ଏକ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଛି । ଏହି ଭିଡ଼ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଲୋକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି । ଯୁବକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ବି ପୋଷାକ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୟା ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ।
ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଲାତ ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି । ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଛାଡି ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁ ନାହାଁନ୍ତି ।
ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁବକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ସେଠାରୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଫୋନରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ରେକର୍ଡ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ।