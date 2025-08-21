ନିର୍ଯାତନାର ସୀମା ପାର୍…ଉଲଗ୍ନ କରି ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଦୌଡିଲେ ଯୁବକ

ମୁଜାଫରପୁରରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଯୁବକ ।

By Ankita

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁରରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏକ ସମାରୋହ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଯୁବକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ କରି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଘଟଣାଟି ସହରର କାମରା ମୋହଲ୍ଲାର ।

ଯୁବକ ଜଣକ ଛାଡି ଦେବାକୁ ନିବେଦନ- ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏକ ସମାରୋହ ପାଇଁ ଏକ ମଣ୍ଡପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଉତ୍ସବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ଏକ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଛି । ଏହି ଭିଡ଼ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଲୋକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି । ଯୁବକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ବି ପୋଷାକ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୟା ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ।

ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଲାତ ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି । ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଛାଡି ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁ ନାହାଁନ୍ତି ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୧୭ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଫିସରଙ୍କୁ ବଦଳି କଲେ ସରକାର,…

ମୁଁ ମଲେ ମତେ ଜାଳିବନି, ଶରୀରକୁ ନେଇ ରଖିଥିଲେ…

ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁବକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ସେଠାରୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଫୋନରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ରେକର୍ଡ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ।

You might also like More from author
More Stories

୧୭ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଫିସରଙ୍କୁ ବଦଳି କଲେ ସରକାର,…

ମୁଁ ମଲେ ମତେ ଜାଳିବନି, ଶରୀରକୁ ନେଇ ରଖିଥିଲେ…

ଓ୍ବେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଳବାଇରେ ୨୮୬୫ ପଦବୀରେ ହେବ…

ମସ୍କୋରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ…

1 of 27,005