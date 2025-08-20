ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ-ଅବାସ୍ତବ! ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗଜବ ଖେଳ.. ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପୁଅ, ଘରକୁ ଆସୁଆସୁ ହୋଇଗଲା ଝିଅ

ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛୁଆ ଅଦଳବଦଳ ଅଭିଯୋଗ ।

By Ankita

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ (SKMCH)ରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଠାରେ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ବଦଳାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ।

ଜଣେ ମହିଳା ଏକ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ନର୍ସ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ନୁହେଁ ବରଂ ଝିଅ ଅଛି ।

ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ- ଏହି ଘଟଣା ଅହିୟାପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବିଜୟ ଛାପରା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଅଜିତ କୁମାରଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଘଟିଛି । ଅଜିତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚଞ୍ଚଲ କୁମାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ପାଇଁ SKMCHର ପ୍ରସବ ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ପ୍ରସବ ପରେ, ପରିବାରକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପୁଅ ଅଛି ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବିପଦ ସାଜି କିଡନୀ ଖରାପ କରୁଛି ନକଲି ପ୍ରୋଟିନ…

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତୁଛି ଏସିଆ କପ! ଟିମ୍ ରେ…

ଏହି ଖବରରେ ସମଗ୍ର ପରିବାର ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ । ପରିବାର ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ । ଏହି ଖୁସିରେ, ନର୍ସମାନେ 2000 ଟଙ୍କାର ଉପହାର ମାଗିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପିଲାଟିର ବାପା ଖୁସିରେ ଦେଇଥିଲେ ।

ଘରେ ପୁଅ ହୋଇଗଲା ଝିଅ- କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମାଆ ଏବଂ ପିଲା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ । ନବଜାତ ଶିଶୁଟି ପୁଅ ନୁହେଁ, ବରଂ ଝିଅ ଥିଲା। ଏହା ପରେ, ପରିବାର ଲୋକ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ହଟ୍ଟଗୋଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

You might also like More from author
More Stories

ବିପଦ ସାଜି କିଡନୀ ଖରାପ କରୁଛି ନକଲି ପ୍ରୋଟିନ…

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତୁଛି ଏସିଆ କପ! ଟିମ୍ ରେ…

ଆଗତ ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ ,ଟଙ୍କା ଖେଳକୁ…

Breaking: ୯୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ…

1 of 26,979