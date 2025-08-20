ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ-ଅବାସ୍ତବ! ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗଜବ ଖେଳ.. ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପୁଅ, ଘରକୁ ଆସୁଆସୁ ହୋଇଗଲା ଝିଅ
ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛୁଆ ଅଦଳବଦଳ ଅଭିଯୋଗ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ (SKMCH)ରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଠାରେ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ବଦଳାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ।
ଜଣେ ମହିଳା ଏକ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ନର୍ସ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ନୁହେଁ ବରଂ ଝିଅ ଅଛି ।
ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ- ଏହି ଘଟଣା ଅହିୟାପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବିଜୟ ଛାପରା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଅଜିତ କୁମାରଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଘଟିଛି । ଅଜିତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚଞ୍ଚଲ କୁମାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ପାଇଁ SKMCHର ପ୍ରସବ ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ପ୍ରସବ ପରେ, ପରିବାରକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପୁଅ ଅଛି ।
ଏହି ଖବରରେ ସମଗ୍ର ପରିବାର ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ । ପରିବାର ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ । ଏହି ଖୁସିରେ, ନର୍ସମାନେ 2000 ଟଙ୍କାର ଉପହାର ମାଗିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପିଲାଟିର ବାପା ଖୁସିରେ ଦେଇଥିଲେ ।
ଘରେ ପୁଅ ହୋଇଗଲା ଝିଅ- କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମାଆ ଏବଂ ପିଲା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ । ନବଜାତ ଶିଶୁଟି ପୁଅ ନୁହେଁ, ବରଂ ଝିଅ ଥିଲା। ଏହା ପରେ, ପରିବାର ଲୋକ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ହଟ୍ଟଗୋଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।