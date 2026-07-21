‘ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଉଥିଲି, ମୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା’ : CJP ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ RAF ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୟାନ
ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ (RAF)ର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସୋନିଆ ସେହରାୱତ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ହିଂସା ସମୟରେ ନିଜ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ସୋମବାର କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ (RAF)ର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସୋନିଆ ସେହରାୱତ ନିଜ ଆହତ ହେବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏକ ଫୋନ୍ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଓ ହିଂସା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା।
ସଂସଦ ଅଭିମୁଖେ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସୁରକ୍ଷାବଳ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ସୀମିତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ପୁଲିସ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବଳର ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସୋନିଆ ସେହରାୱତଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେ ସେହି ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଆହତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ୟୁନିଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଶି ଯାଇ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଜୋତା, ଚପଲ ଓ ଭଙ୍ଗା ବିୟର ବୋତଲ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏହି ହିଂସାରେ ପ୍ରାୟ ୮ ଜଣ RAF ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ସୋନିଆ ସେହରାୱତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ସମୟରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆରମ୍ଭରେ RAF ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ହିଁ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସୀମିତ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲା।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଆମ RAF ଟିମ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥିଲା। ମହିଳା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ଆହତ ହୋଇଥିଲି।”
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, RAF ଯବାନମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଅତିକ୍ରମ ନକରିବାକୁ କହିଥିଲେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଯେ, ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ନକଲେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ଲୋକ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ନାରା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଶାନ୍ତ ଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ।
ସୋନିଆ ସେହରାୱତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯବାନଙ୍କ ହେଲମେଟ୍ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମ ଉପରକୁ ପଥର ଓ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଉସୁକାଉଥିଲେ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।”
ମହିଳା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର କାମ। କେହି ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ମହିଳାଙ୍କ ପୋଷାକ ଚିରି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ, ମୋର ଯବାନମାନେ ଏଭଳି କରିବେ ନାହିଁ।”
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭିଡ଼ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଅପମାନଜନକ କଥା କହୁଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ସେ, ତାଙ୍କ ଯବାନ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ସେହରାୱତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରିସ୍ଥିତି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବଦଳୁଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତ ଛାତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଓ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିଲା। RAF ଯବାନମାନେ ଭିଡ଼ର ବ୍ୟବହାର ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ର ୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରୁ ସଂସଦ ଅଭିମୁଖେ ଯିବାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବା ପରେ ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଭିଡ଼କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ଅନେକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍, ଡ୍ରୋନ୍ ଭିଡିଓ ଓ ପୁଲିସ ବଡି କ୍ୟାମେରା ରେକର୍ଡ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।