ମମତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପା; ଝିଅ ରାତି ଅଧରେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ କେସରେ ନୂଆ ମୋଡ…

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ମମତାଙ୍କୁ କଡା ଭତ୍ସନା । ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ ରାତିରେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ମହିଳା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏପରି ଅନେକ କିଛି କହି ମମତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପା ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଇତିହାସକୁ ପୁଣି ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଏଖ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା । ପୁଣି ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ । ଗୋଟିଏ ପରେ ଆର ଜି କର ମାମଲା ସାରା ଦେଶରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆରଜିକର କହି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୁବ ବର୍ଗ ।

ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଜଣେ ୨୩ ବର୍ଷର ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗଣବଳତ୍କାର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୮ ରୁ ୯ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସଦାତାରଣ କରିଥିଲେ ଆରୋପୀ ।

ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ତନାଘନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି କି ପୀଡିତା ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ ହଷ୍ଟେଲ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏକ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ ବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପୁରଷ ବନ୍ଧୁୁ ରାତି ଅଧରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଶାଢେ ୧୨ଟା ହୋଇଥିଲା ।

ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି କି ଜଣେ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା । ସେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଦରକାର କି ରାତିରେ କିଭଳି ଜଣେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ।

ନିୟମ କଡାକଡି ପାଳନ ହେବା ଦରକାର । ମାତ୍ର ମମତା ସେପରି ନକରି ମହିଳାଙ୍କୁ ରାତିରେ ନ ବାହାରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି । ଏହାଛଡା ମୋ ଝିଅ ରାତି ଅଧରେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ନଥିଲା ବୋଲି ସେ ସଫା ସଫା କହିଛନ୍ତି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଯାଁଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ଚାଲିଛି ଏହା ବାବାଦରେ ତନାଘନା କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶାରୁ ଏକ ଟିମ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲେ । ଆଉ ତଦନ୍ତ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଥିବା ଟିମ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ପ୍ରାୟ ୩୬ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଜଡିତ ୩ ଆରୋପୀକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥଛି ।ଏଣୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ମାମଲାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଟିମ ଆଶା ସଂଚାର କରିଛି ।

