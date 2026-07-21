‘ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା’: ମହୀଶୂରରେ ପତ୍ନୀ ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ବ୍ୟକ୍ତି
କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୈସୁରୁରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଓ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୁଲିସ ଏକ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଜବତ କରିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ସବୁ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
କର୍ଣ୍ଣାଟକ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୈସୁରୁରେ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୁଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ।
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ହରିଶ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଘରର ଉପର ମହଲାର ଏକ କୋଠରୀରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୁଲିସ ଏକ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଜବତ କରିଛି।
ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ହରିଶ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉପର ମହଲାର କୋଠରୀରେ ମିଳିବ। ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ଦଲିଲ ଲକରରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଚାବି ପୂର୍ବରୁ ରଖାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦଲିଲରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସରଣ କରିବା ସହ ଏକ ବାକ୍ସକୁ ନୋଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପୁଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ମୈସୁରୁ ଏସ୍ପି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ବାଲଦାଣ୍ଡି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘରର ତଳ ମହଲାର ଏକ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ହରିଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ମୃତଦେହ ବେଡ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ତିନିଜଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଆଡେସିଭ୍ ଟେପ୍ରେ ଘୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା।
ପୁଲିସ ବେଡ୍ରୁମ୍ରୁ ଏକ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଏବଂ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ରେଜିଷ୍ଟରରୁ ଆଉ ଏକ ଲେଖା ଜବତ କରିଛି। ସେଥିରେ ହରିଶ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି, କାହାକୁ ତାହା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଋଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ।
ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି, ହରିଶଙ୍କ ମା’ ତାଙ୍କ ଋଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କି ନୁହେଁ, ତାହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏହା ସହ ପରିବାରିକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଆହୁରି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଘଟଣାର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହରିଶ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କୁ ଜେଜେମା’ଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ହୁନସୁର ସହର ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।