କାହିଁକି ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ବଢୁଛି ମାୟୋପିଆ? ମୋବାଇଲ ସାଜୁଛି କି ଘାତକ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର
କେବଳ ମୋବାଇଲ ନୁହେଁ ଏହି କାରଣରୁ ପିଲାଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଦେଉଛି ମାୟୋପିଆ…
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଆଜିର ଦିନରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲାଣି ।ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ମାୟୋପିଆ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି । ହେଲ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖ ବସ୍ତୁ ସହଜରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ।
ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ଏହି ରୋଗ: ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା ମାୟୋପିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୫୦୦ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ରୋଗୀ ଦୃଷ୍ଟିହୀନତାର ସର୍ବାଧିକ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। WHO ଅନୁଯାୟୀ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମାୟୋପିଆ ରୋଗ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ।
ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ମାଡୁଛି ରୋଗ: ମାୟୋପିଆ ଏକ ଜେନେଟିକ୍ ରୋଗ। ଯଦି ଜଣେ ପିତାମାତା ମାୟୋପିଆରେ ପୀଡିତ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ପିଲା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରୋଗ ରହିଥାଏ । ଯଦି ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ପିଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ତେବେ ବିପଦ ଆହୁରି ଅଧିକ ଥାଏ।
ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଆମର ଜିନ୍ ଆଖିର ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଏବଂ ଏହି ଜେନେଟିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଖିର ଡୋଳାକୁ ଲମ୍ବା କରିପାରେ, ଯାହା ଦୂର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଝାପ୍ସା କରିଦିଏ। ତଥାପି, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମାୟୋପିଆ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜିନ୍ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ନୁହେଁ।
ମାୟୋପିଆର ଲକ୍ଷଣ: ବାରମ୍ବାର ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା, ଦୂର ଜିନିଷକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିନପାରିବା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଆଖିପତା ଦରଜ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଥିବା ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ନହେବା, ବହିର ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିନପାରିବା ଆଦି ମାୟୋପିଆର ଲକ୍ଷଣ ।
ମାୟୋପିଆର ନିରାକରଣ: ମାୟୋପିଆ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଲୋକ କିପରି ରେଟିନା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀତ ହେଉଛି ତାହା ମାପ କରନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା କରି ଡାକ୍ତରମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି।