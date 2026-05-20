ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ, ଦେହତ୍ୟାଗର ୫ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷକୁ ଦେଖାଯାଏ ଏସମସ୍ତ ଜିନିଷ
Garuda Purana: ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ । ଏହା ଏପରି ଏକ ବାସ୍ତବତା ଯାହାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମାର କ’ଣ ହୁଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଣିଷ କିଭଳି ଅନୁଭବ କରେ, ସେନେଇ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ‘ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ’ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାହନ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥୋପକଥନରୁ ମୃତ୍ୟୁର ଏହି ଅଲୌକିକ ରହସ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ମୃତ୍ୟୁର ୫ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଉଦୟ ହୁଏ ‘ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି’
ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ନିକଟତର ହୁଏ, ତାର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶିଥିଳ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ମୃତ୍ୟୁର ଠିକ୍ ୫ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏକ ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଯାହାକୁ ‘ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ଉଦୟ’ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ କର୍ମର ଦୃଶ୍ୟ ତାର ଆଖି ଆଗରେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା କହିବା ଶକ୍ତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ।
ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଯମଦୂତମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଜଣେ ପାପୀ ଆତ୍ମାକୁ ଯମଦୂତଙ୍କ ରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଓ ବିକୃତ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ପୁଣ୍ୟବାନ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦୈବୀୟ ତେଜରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବଦୂତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି।
ନଦୀ ଏବଂ ଯମଲୋକର କଷ୍ଟକର ଯାତ୍ରା
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମଦୂତମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ବାନ୍ଧି ଯମଲୋକକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଏହି ମାର୍ଗରେ ‘ନଦୀ’ ପଡ଼େ, ଯାହା ରକ୍ତ, ପୂଜ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ କୁମ୍ଭୀରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ପାପୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏହି ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯମଲୋକର ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ନଗର ଆସେ, ଯେଉଁଠାରେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମାକୁ କେଉଁଠି ନିଆଁର ତାତି, କେଉଁଠି ବରଫର ଶୀତ ତ କେଉଁଠି କଣ୍ଟାଭରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ରାଜା ଶ୍ୱେତଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଯିଏ ଜୀବନସାରା କେବଳ ଦାନ-ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରିନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସୁନାର ମହଲ ତ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଅନ୍ନ ନମିଳିବାରୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥିଲେ।
ଯମରାଜଙ୍କ ଦରବାର ଓ ନ୍ୟାୟ
ଯମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯମରାଜଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ କୌଣସି ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହେନାହିଁ।
ଅନ୍ୟର ଧନ ଲୁଟିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ସେମାନଙ୍କୁ ତତଲା କଢ଼େଇ ଭଳି ନର୍କରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଏ।
ଗୁରୁ ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ସେମାନଙ୍କୁ ‘ରୌରବ ନର୍କ’ର କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ।
ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ସେମାନଙ୍କୁ ଯମଲୋକରେ ଅତି କଠୋର ଏବଂ ଅମାନୁଷିକ ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ: ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋ-ଦାନ କରେ, ଶୋଷିଲାକୁ ପାଣି ପିଆଏ ଏବଂ ଭୋକିଲାକୁ ଅନ୍ନ ଦାନ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଯମଲୋକର ଏହି କଠିନ ମାର୍ଗରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼େନାହିଁ ଏବଂ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ।