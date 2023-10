(Video) ରହସ୍ୟଜନକ ବିମାରୀ! ଏକସଙ୍ଗେ ପାରାଲାଇଜଡ୍ ହୋଇଗଲେ ୯୫ ଜଣ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ପାଖପାଖରେ କିଛି ଅଜବ ଧରଣର ବିମାରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଅଚାନକ ବହୁ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ଏକ ଅଜବ ଧରଣର ବିମାରୀରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଚାଲିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଶକ୍ତି ନଥିଲା । ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, କେନିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ସବୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଶରୀରର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଏକସଙ୍ଗେ ପାରାଲାଇଜଡ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଉକ୍ତ ରୋଗର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବ୍ଲଡ ଓ ୟୁରିନ୍ ସାମ୍ପୂଲ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ବାବଦରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।

VIDEO: A significant number of students from St. Theresa's Eregi Girls High School in Kenya have been admitted to the hospital due to an unexplained ailment. The majority of these girls are reportedly experiencing paralysis in their legs, leaving them incapable of walking. #kenya pic.twitter.com/1sPuMbIzPH

— Prince Carlton 🇺🇸 (@_PrinceCarlton_) October 5, 2023