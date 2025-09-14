ରହସ୍ୟମୟୀ ମଠ, ଯିଏ ଭିତରକୁ ଯିବ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ

ପୂଜକ ଦେଲେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ।

By Subhasmita Das

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବି କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠିକୁ ଯିବା ନିଷେଧ ଥାଏ।  ଆଉ ଏହାକୁ ନମାନିଲେ ଅନେକ କିଛି ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ।  ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ମଠ, ଯେଉଁଠାର ଲକ୍ଷଣରେଖା ପାର କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାଲିଆରେ ଏପରି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ମଠ ଅଛି, ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଠ ଛାଡି ନାହାଁନ୍ତି।

କୁହାଯାଏ ଯେ କପିଳ ମୁନି ପାଣ୍ଡେ ନିଜେ ଏହି ମଠରେ ତପସ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଆଙ୍କିଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଏହି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ନାହିଁ।

ସେବେଠାରୁ ଏହି ମଠର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଭୟ ଉଭୟ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏଠାକାର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକମାନେ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।

ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ମଠ ବୈରିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରକବା ଟୋଲା ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମଠର ନାମ ମୁନ୍ ଜୀ ବାବାଙ୍କ ମାଠିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଜୟନାରାୟଣ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସେ ଏହି ପରମ୍ପରାର ଅଷ୍ଟମ ପିଢ଼ିର ମହନ୍ତ।

ଏହି ମଠ କପିଳମୁନି ପାଣ୍ଡେ ଓରଫ ମୁନ୍ ଜୀ ବାବାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ସ୍ଥାନ। ବାବା ଭକ୍ତିରେ ଏତେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ ଯେ ସେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଆଙ୍କି ସେଠାରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।

ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଭକ୍ତିରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ତପସ୍ୟାରେ ଖୁସି ହୋଇ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକଟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ବର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ଏବଂ ସମାନ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କଲେ।

ସେବେଠାରୁ ଏହା ଏକ ନିୟମ ହୋଇଗଲା ଯେ ମଠର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ କେବେବି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ପାର କରିବେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଠର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କବର ଦିଆଯାଏ।

ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା: ମଠ ସହିତ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଘରଭରଣ ବାବା ଏକ ଝିଅର କନ୍ୟାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଜିଦ୍ରେ ଏକ ପାଲକିରେ ମଠର ସୀମା ପାର କରିଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଏକ କଳା ସାପ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସେହି ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିନ ବିଧବା ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗଛଟି ସୀମା ଭିତରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଭୁଲରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ସେହି ପାଦ ପୋଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାସ ମାସ ଧରି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେବାକୁ ପଡିଲା।

