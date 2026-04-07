ଭାରତରୁ ଜାପାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜାଣନ୍ତୁ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଅଭିଶପ୍ତ ଏହି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ, ଯିବାକୁ କରିବେନି ଇଚ୍ଛା
Cursed Temple: ଏ ବିଶ୍ଵ ହେଉଛି ଅଜବ ଆଉ ଭାରତ ଏକ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଦେଶ । ଏଠାରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରମ୍ପରା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡିତ ରହିଛି । ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ଵରୁ ଏହି ସବୁ ହଟାଇଦେବା, ତେବେ ଏଠାରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ । ଭାରତ ଠାରୁ ଜାପାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ରହିଛି ଅନେକ ମନ୍ଦିର । ଯାହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ହତବାକ୍ ହୋଇଯିବେ । ଏହି ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁମନ୍ଦିର ଅନେକ ରହସ୍ୟରେ ଭରପୂର । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପରି କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ…
ଛିନ୍ନମସ୍ତା ମନ୍ଦିର: ଭାରତର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ଛିନ୍ନମସ୍ତା ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଏକ ଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ମନ୍ଦିର ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଅଭିଶାପକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ସମାନ । ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସିବାର ସଙ୍କେତ । ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ କଠୋର ନୀତିନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି । ତେବେ କୁହାଯାଏ ମା ଛିନ୍ନମସ୍ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ କେବଳ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ପରିହାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଆପୋଲି ମନ୍ଦିର: ଗ୍ରୀସର ଡେଲଫିରେ ଥିବା ଆପୋଲୋ ମନ୍ଦିର ଏକଦା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିର ପ୍ରସାର ପରେ ଏହା ଧ୍ବଂସ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରାଚୀନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ, ଯିଏ ମନ୍ଦିରକୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ସାହସ କରିବ ସେ ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପାଇବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ, ପରିଦର୍ଶକମାନେ ଏଠାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯେପରି ଦୈବବାଣୀର ଆତ୍ମା ଏବେ ବି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଉପରେ ଜଗି ରହିଛି।
ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିର: କେରଳର କୋଡୁଙ୍ଗଲ୍ଲୁର ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ତୀବ୍ର ରୀତିନୀତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। କିଛି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଉତ୍ସାହୀ ଭଜନ ଗାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସମାଲୋଚକମାନେ ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରଟି ପୁନର୍ବାର ଖୋଲାଯାଇଛି ଯଦିଓ ଏହାର ଅତୀତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି।
ଇନାରି ତାଇସା ମନ୍ଦିର: ଜାପାନରେ ଫୁସିମି ଇନାରି ତାଇଶା ମନ୍ଦିର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଛି। ତେବେ ଭୂମିକମ୍ପ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଡ଼ୋଶୀ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ନିର୍ଜନ ପଡ଼ିଛି ।
ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର: ଗୁଜରାଟର ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଏହାର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉଭୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବାରମ୍ବାର ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର, ଭକ୍ତମାନେ ଏହାକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ସହିତ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି; ତଥାପି, ଏହାର ହିଂସାତ୍ମକ ଇତିହାସ ଏହାକୁ ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସଂଘର୍ଷର ଏକ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିଛି । ଶତାବ୍ଦୀର ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ କ୍ଷତ ସ୍ମାରକୀ ହୋଇ ରହିଛି ।