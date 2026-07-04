କାଲି ରାତିରେ ଫେରିଥିଲେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ; ଆଜି ସକାଳେ ମିଳିଲା ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ

ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ଆଇଆଇସି ବ୍ୟୁଟି ମହାନ୍ତି। ସେ କିଛି ଦିନ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେଇ ଥିଲେ। ଆଉ ଥାନା କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ରହୁଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅପରାଧ ଓ ଅପରାଧୀଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ମହିଳା ଆଇଆଇସି କାହିଁକି ନେଲ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି? କାହିଁକି ଝୁଲି ପଡ଼ିଲେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଭିତରେ? କଣ ଥିଲା କି କାମର ଚାପ? ଏପରି ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛି କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାର ମହିଳା ଆଇଆଇସି ବ୍ୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଏସ୍‌ସିବି ପଠାଇ ଦେଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।

କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ଆଇଆଇସି ବ୍ୟୁଟି ମହାନ୍ତି। ସେ କିଛି ଦିନ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେଇ ଥିଲେ। ଆଉ ଥାନା କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ରହୁଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତମାମ ସେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୧୦ଟାରେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ଫେରିଥିଲେ। ହେଲେ ଶନିବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସର କବାଟ ଖୋଲିନଥିଲା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଘର ଭିତରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିନଥିଲା। ପରେ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ନଥିଲେ।

ଶେଷରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସର କବାଟ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ବ୍ୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଝୁଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ‘ଭାଇଗ୍ରା’ ଖାଇବା ପାଇଁ…

ମନ୍ଦିର ବଦଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ନମାଜ…

ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସବୁ ଯଦି ଠିକ୍‌ଠାକ୍ ଥିଲା, ତାହାହେଲେ ଆଇଆଇସି ବ୍ୟୁଟି ମହାନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ କାହିଁକି? ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ଆଉ କିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି। ହେଲେ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଶବ ବ୍ୟଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ନିଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ।

ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଖବର ଶୁଣି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପୁଲିସ କମିଶନର ଡ. ସୁରେଶ ଦେବ ଦତ୍ତ ସିଂହ। ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପରେ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଆଇଆଇସି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ‘ଭାଇଗ୍ରା’ ଖାଇବା ପାଇଁ…

ମନ୍ଦିର ବଦଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ନମାଜ…

ଖାଇଗଲେ ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ଦାନ ଅର୍ଥ! ତଦନ୍ତ…

କାଶି ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି; ୩…

1 of 15,191