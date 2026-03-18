ରାଜସ୍ଥାନର ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର, ଯେତେ ପାଣି ଢ଼ାଳିଲେ ବି ଗର୍ତ୍ତ ହୁଏନି ପୁର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ଖାଏ ଏକ ରାକ୍ଷାସ
Sitala Mata Temple: ଭାରତ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଦେଶ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଡ଼ରେ ଏପରି ଚମତ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯାହା ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ରାଜସ୍ଥାନର ପାଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେବୀ ଶୀତଳା ମାତାଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରରେ ଏପରି ଏକ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର କାହାଣୀ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ୮୦୦ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଏକ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସିଛି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ।
୮୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର
ପାଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଶୀତଳା ମାତା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର କେବଳ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେବୀ ଶୀତଳାଙ୍କ ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି । ଯାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।
ରହସ୍ୟମୟ କବଚ ର ଚମତ୍କାର
ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ ଗର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଯାହା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଥାଏ । କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଗର୍ତ୍ତ ପ୍ରାୟ ଏକ ମିଟର ଗଭୀର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏଥିରେ ଯେତେ ଲିଟର ପାଣି ଢାଳିଲେ ଏହା କେବେବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମାନନ୍ତି ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ।
ପ୍ରଥମେ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ତା’ପରେ ଦେବୀଙ୍କୁ
ଏହି ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ରାକ୍ଷସକୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଏବଂ ତା’ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ଦେବୀ ଶୀତଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରା ଯେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ମନେ ହେଉ, ଏହା ପଛରେ ଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସମାନ ଭାବରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିହିତ।
ଏହା ପଛରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ’ଣ?
ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ବାବ୍ରା ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ ଯେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିବାହ ସମାରୋହ ସମୟରେ ବରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଭୟ ଏବଂ ଦୁଃଖର ପରିବେଶରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଇ, ଦେବୀ ଶୀତଳା ଏକ ଯୁବତୀର ବେଶ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାକ୍ଷସକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ।
ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାକ୍ଷସ ତାଙ୍କର ଦୁଷ୍କର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କଲେ। ତାଙ୍କ ନିବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ମାତା ଶୀତଳା ତାଙ୍କୁ ଏକ ବରଦାନ ଦେଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ(ରାକ୍ଷାସ)କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ। ସେବେଠାରୁ, ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।
ନବରାତ୍ରିରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିପୁଳ ଭିଡ଼
ପ୍ରତିବର୍ଷ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ, ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ଆଗମନ ଦେଖାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି । ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଏବଂ ତା’ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ମାତା ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏଠାରେ ସଚ୍ଚୋଟ ହୃଦୟରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସର୍ବଦା ଉତ୍ତର ପାଇଥାଏ।