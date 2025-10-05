୩୫ ବର୍ଷର କନିଆଁକୁ ୭୫ ବର୍ଷୀୟ ବର, ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ଘଟିଲା ଏମିତି ଘଟଣା, ପରଦିନକୁ….
୩୫ ବର୍ଷର କନିଆଁକୁ ୭୫ ବର୍ଷୀୟ ବର, ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ହେଲା…
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: ୩୫ ବର୍ଷର କନିଆଁକୁ ୭୫ ବର୍ଷୀୟ ବର । ରୀତିନୀତିରେ ହେଲା ବିବାହ । ହାତରେ ସଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ୭୫ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧକୁ କଲେ ଜୀବନ ସାଥୀ । କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ଯାହା ଘଟିଲା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ । ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ଘଟିଲା ଏମିତି ଘଟଣା ତା’ ପରଦିନ ଚାଲିଗଲା ବୃଦ୍ଧ ବରର ଜୀବନ । ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଜୌନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ।
ସଙ୍ଗରୁରାମ ନାମକ ଜଣେ ୭୫ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧା ବୟସର ଅର୍ଥାତ୍ ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ସଙ୍ଗରୁରାମ ଭାବିଥିଲେ ଜୀବନର ବାକି ସମୟ ସେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ବିତାଇଦେବେ । ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା ଅନ୍ୟକିଛି । ବାହାଘର ପରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ କଟାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ରାତି ।
କିନ୍ତୁ ସକାଳ ହଉ ହଉ ଚାଲିଗଲା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ । ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା । ତେବେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ । ଆଉ ଏହାରିଭିତରେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପୋଷ୍ଟମଟର୍ମ ରିପୋର୍ଟ । ଯାହାକୁ ଦେଖି ହତବାକ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ।
କଣ ରହିଛି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ: ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖରେ ଗୌରବାଦଶାହପୁର ପୋଲିସ ୭୫ ବର୍ଷିୟ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତଦେହ ପୋଷ୍ଟମଟର୍ମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ୭୫ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ସଙ୍ଗରୁରାମ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ।
ଏହାପରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ରାତି ପରଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ସଙ୍ଗରୁରାମଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସେରେବ୍ରୋଭାସ୍କୁଲାର ବ୍ରେନ ହାମରେଜ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ୭୫ ବର୍ଷରେ କାହିଁକି କଲେ ବିବାହ: ୭୫ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ସଙ୍ଗରୁରାମ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନସନ୍ତତି ନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏକା ରହୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ଭଣଜା ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି।
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସଙ୍ଗରୁରାମ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ପୁନଃବିବାହ କରିବା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିବାହ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜମି ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ।
ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ । ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖରେ ସେ ଜଲାଲପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ୩୫ ବର୍ଷୀୟା ମନଭାବତୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହା ମନଭାବତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବାହରୁ ଦୁଇଟି ଝିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛି।
ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହେଲା: ପତ୍ନୀ ମନଭାବତୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, “ସଙ୍ଗରୁ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କେବଳ ମୋ ଘରର ଯତ୍ନ ନିଅ, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ବିବାହ ପରେ, ଆମେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ସକାଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା, ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।”
ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ଗାଁରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମାମଲାକୁ ସନ୍ଦେହଜନକ କହି ସଙ୍ଗରୁରାମଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅନ୍ତିମସଂସ୍କାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବଦାହ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବା ଦେଖି ଗୌରା ବାଦଶାହପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ମୃତ ସଙ୍ଗରୁରାମଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆସିବା ପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ସତ୍ୟ ଜଣାପଡିଥିଲା ଏବଂ ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ।