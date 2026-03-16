କଣ ସତରେ ଭୁଲ ଉପାୟରେ ଚାର୍ଜର ଲଗାଇଲେ ଫୋନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ; ଫୋନ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ କଣ ରହିଛି ନିୟମ…
ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଫୋନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ କି ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଫୋନ ବ୍ଯାଟେରୀକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କୁହନ୍ତି। କିଏ କୁହେ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ହେଲେ ବ୍ଯାଟେରୀ ଖରାପ ହେବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେବେ କଣ ଏହା ସତ ନା ମିଛ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଚାର୍ଜ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବା: ଏକ ସାଧାରଣ ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ହିଁ ଚାର୍ଜ ବସେଇବା ଉଚିତ୍। ଏହି ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଫୋନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ନଥାଏ।
ଯେତେବେଳେ ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଫୋନକୁ ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ, ବ୍ୟାଟେରୀର ସ୍ତର ପ୍ରାୟ 30 ହେବା ବେଳକୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଚାର୍ଜରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍।
ଆପ୍ସ ବନ୍ଦ କରିବା: ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଏକାଧିକ ଆପ୍ ଏକକାଳୀନ ଖୋଲା ରହିବା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସ୍ଲୋ କରିଥାଏ, ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆପ୍ସକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ: ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ମିଥ୍ୟା ହେଉଛି ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ। ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଖରାପ କରେ। ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ନିର୍ମାତାମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ଡିଭାଇସରେ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିନଥାନ୍ତେ।
ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଅଧିକ ଗରମ ହୁଏ, ତେବେ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ଯା ବ୍ଯତୀତ, ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ଫୋନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ।