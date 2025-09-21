ନବରାତ୍ରୀରେ କରନ୍ତୁ ଏହି ବିଶେଷ କାମ: ମା’ ଦୁର୍ଗା ହେବେ ପ୍ରସନ୍ନ, ମିଳିବ ଶୁଭଫଳ; ଖୋଲିଯିବ ଭାଗ୍ୟ
ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଉପବାସ ସହିତ କିଛି ନୀତି ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ନବରାତ୍ରିର ନଅ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ ଏଡାଇବା ଉଚିତ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ପର୍ବ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନଅଟି ରୂପର ପୂଜା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସମୟ।
ଏହି ସମୟରେ, ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଉପବାସ ସହିତ କିଛି ନୀତି ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ନବରାତ୍ରିର ନଅ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ କରିବେ ଏବଂ କ’ଣ ଏଡାଇବା ଉଚିତ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ।
ଶକ୍ତି ପୂଜାର ଗୁରୁତ୍ୱ
ନବରାତ୍ରିରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନଅଟି ରୂପର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଉପବାସ ପାଳନ କରନ୍ତି, କଳସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନଅ ଦିନ ପାଇଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି।
ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ?
କଳସ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପୂଜା: ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶୁଭ ସମୟରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନଅ ଦିନ ପାଇଁ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରୂପର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଆପଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରି ଦେବୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ।
ପରିଷ୍କାର: ଘର ଏବଂ ପୂଜାସ୍ଥଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖେ।
ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି: ଯଦି ଆପଣ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଜଳାଇବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ନଅ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। ପୂଜାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଘରର ବାତାବରଣକୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ସାତ୍ୱିକ ରଖିବା ଉଚିତ।
ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ: ଯେଉଁମାନେ ଉପବାସ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଫଳ, କ୍ଷୀର ଏବଂ ବାଉଁଶ କିମ୍ବା ପାଣି ସିନ୍ଦୁର ଅଟାରୁ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ।
ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଏବଂ ପାଠ: ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ: ନବରାତ୍ରିର ନଅ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଉପବାସକାରୀ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। କ୍ରୋଧ, ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ: ଏହି ସମୟରେ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ, ମାଂସାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ନିଷେଧ।
ଦାନ: ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ନବରାତ୍ରି ନିୟମ
ନବରାତ୍ରି କେବଳ ଉପବାସ ଏବଂ ପୂଜା କରିବାର ସମୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମ-ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ। ନଅ ଦିନ ଧରି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତି।
୨୦୨୫ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ, ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜା ସହିତ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଚରଣ, ଦାନ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ସଂଯମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣେ।