ଭାରତର ସମ୍ପତି ଲୁଟି ଧନି ହୋଇଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲର ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଇରାନ; ତିନି ବର୍ଷ ଯାଏ ବସି ଖାଇଥିଲେ ଏଠାର ଲୋକ…
ଲୁଟିଥିବା ଜିନିଷ ଭିତରେ ଥିଲା ମୟୂର ସିଂହାସନ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ମୋଗଲଙ୍କ ଖଜାନାକୁ ଲୁଟିଥିଲେ ଇରାନ ଶାସକ। ଗୋଟେପଟେ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଗଲେ ମୋଗଲ ଅନ୍ଯପଟେ ସାରା ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲା ଇରାନ। ଏପିରିକି ତିନି ବର୍ଷ ରାଜ୍ଯରେ ଆଦାୟ ହେଲାଣି ଟିକସ ।
ଭାରତରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ଯ ଏକ ଅନନ୍ଯ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ସମୟର ତାଜମହଲ ଆଜି ବି ମୋଗଲଙ୍କ କାରିଗରୀର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ସେହିପରି ମୟୂର ସିଂହାସନ କେବଳ ଏକ ସିଂହାସନ ନଥିଲା, ବରଂ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ଅସୀମ ଧନ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାରିଗରୀ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା।
ଏହି ଅନନ୍ୟ ସିଂହାସନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1,150 କିଲୋଗ୍ରାମ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପୃଷ୍ଠକୁ ମାଣିକ, ନୀଳମଣି, ମଣି, ହୀରା ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ମୁକ୍ତାରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଚମକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ ଥିଲା ଦୁଇଟି ନୃତ୍ୟଶୀଳ ମୟୂର, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶାଳ 80-90 କ୍ୟାରେଟ୍ ହୀରା ବସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଇତିହାସବିଦମାନେ କୋହିନୂର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୀରା, ଦରିଆ-ଏ-ନୂର, ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସାତ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ଏହା ଛଅ ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଚାରି ଫୁଟ ଚଉଡା ଥିଲା, ଏକ ସିଂହାସନ ଯାହା ଯେକୌଣସି ରାଜାଙ୍କୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିଦେବ।
କାହିଁକି ଭାରତର ସମ୍ପତି ଲୁଟିଲେ ନାଦିର ଶାହା:
୧୭୩୯ ସୁଦ୍ଧା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଗଲ ଧିରେ ଧିରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଶାହ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ରଣନୀତି ଉଭୟରେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନର ଶାସକ ନାଦିର ଶାହ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋଗଲ ସେନା ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମହମ୍ମଦ ଶାହ ଦିଲ୍ଲୀର କୋଷାଗାର ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଏକ ଗୁଜବ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଲା। ସହର ସାରା ଖବର ବ୍ୟାପିଗଲା ଯେ ନାଦିର ଶାହଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ, ନାଦିର ଶାହ ସେହି ରାତିରେ ନିଜର ସେନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଇତିହାସ ଏବେ ବି ଏକ କଳା ଅଧ୍ୟାୟ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତିରିଶରୁ ପଚାଶ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲେ।
ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ, ନାଦିର ଶାହ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଷାଗାର, ଅଗଣିତ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଶେଷରେ, ତାଙ୍କ ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମୟୂର ସିଂହାସନ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ।
ଐତିହାସିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଏତେ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଇରାନକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବି କର ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଇରାନ ହଠାତ୍ ଧନୀ ହୋଇଗଲା।
ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି ମୟୂର ସିଂହାସନ:
ଇରାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ନାଦିର ଶାହ ମୟୂର ସିଂହାସନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଦୁଇଟି ଗୁତୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦାର୍ଥକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ, କୋହିନୂର ଏବଂ ଦରିଆ-ଇ-ନୂରକୁ ସେ ଅଲଗା କରି ରଖି ଥିଲେ।
କୁହାଯାଏ କି ନାଦିର ଶାହଙ୍କ ମୃତ୍ଯୁ ପରେ ମୟୁର ସିଂହାସନ କୁଆଡେ ଗଲା ତାର କିଛି ପତ୍ତା ମିଳିଲା ନାହିଁ, କେହି କୁହନ୍ତି ଏହି ସିଂହାସନ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଦୁଇ ମୁଲ୍ଯବାନ ପଦାର୍ଥ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୋହିନୂର ବ୍ରିଟିଶ ମୁକୁଟରେ ଖଚିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଦରିଆ-ଇ-ନୂର ଇରାନର ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇଛି।