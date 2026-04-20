ସେବା ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ: ଏନଜିଓ ଆଢୁଆଳରେ ଚାଲିଥିଲା ‘ଇସଲାମିକ’ ଏଜେଣ୍ଡା
ନାଗପୁର : ନାଗପୁରର ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏନଜିଓ (NGO) ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ, ଅସଦାଚରଣ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଇସଲାମିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଭଳି ଏକାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଜିଲ କାଜି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, ସେ ‘ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମଲ୍ଟିପର୍ପସ ସୋସାଇଟି’ ନାମକ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାର୍ମିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ କିଛି ଇସଲାମିକ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି।
ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ସେହି ସମାନ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାକାର ଏଚ୍.ଆର୍ (HR) ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ବୟାନରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କାଜି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାରମ୍ବାର ଇସଲାମ୍ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଗିରଫ ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି ଏବଂ ସେହି NGO-ଟି କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। NGO-ର ପାଣ୍ଠି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ରହିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାର ଆର୍ଥିକ କାରବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଣ୍ଟି-ଟେରରିଜିମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ (ATS) ମଧ୍ୟ ଏହି ତଦନ୍ତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି।
ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେହି ସଂସ୍ଥାର ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଚାପ ପକାଯାଇଛି କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି କି? ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏନଜିଓ (NGO) ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଏହାର ଜନସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।
ଏହି ମାମଲାଟି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ, ନାସିକରେ ଟାଟା କନସଲଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ (TCS) ସହ ଜଡ଼ିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଦାବି ହେବା ପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ନାସିକ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ମାମଲାର ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଟିସିଏସ୍ (TCS) ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ସନ୍ଦେହଜନକ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଘଟଣା ସାରା ଦେଶରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୮ ରୁ ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବତୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା।”