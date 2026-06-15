ଦୁଷ୍କର୍ମ ବେଳେ ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋ ଉଠାଇଲା; ପରେ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କଲା, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କହିଲା
ନାଗପୁରର ୨୪ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ବିବାହିତା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ କାର୍ୟ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବାରୁ ମହିଳା ଜଣକ ଜମି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି
ନାଗପୁର: ଜମି କିଣିବା ବାହାନାରେ ବିବାହିତ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ହୋଟେଲକୁ ଡାକିନେଲା। ଜୁସ୍ରେ ନିଶା ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ଦେଲା। ତା’ପରେ କଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଆଉ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସମୟରେ ରେକର୍ଡ଼ କଲା ଭିଡିଓ ଓ ଉଠାଇଲା ଫଟୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ଭିଡିଓ ଦେଖାଇ କଲା ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍। ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କଲା। ଏଥିସହ ବିବାହିତ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତମ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇଥିଲା। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏପରି ଘଟଣା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଘଟିଛି।
ନାଗପୁରର ୨୪ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ବିବାହିତା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ କାର୍ୟ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବାରୁ ମହିଳା ଜଣକ ଜମି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ୨୦୨୫ ଫେବୃଆରୀରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହପାଠୀ ଅୟାଜ ତାଜ ମଦାରେ ପ୍ଲଟ କିଣିବା ବାହାନାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଢ଼ିଥିଲା।
ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଅୟାଜ, ମହିଳାଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧ ରୋଡ଼ ସ୍ଥିତ ଏକ ହୋଟେଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଜୁସରେ ନିଶା ପଦାର୍ଥ ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା। ଜୁସ୍ ପିଇବା ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅୟାଜ ତାଜ ମଦାରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ଏଥିସହ ମହିଳାଙ୍କ ଉଲ୍ଲଂଗ୍ନ ଭିଡିଓ ରେକଡିଂ ଓ ଫଟୋ ନେଇଯାଇଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରିବାର ଧମକ ଦେଇ ଲଗାତାର ଯୌନ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ଲାକମେଲ କରି ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଚାପ ପକା ଯାଉଥିଲା। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାଁରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟା ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡିଓରେ ପୀଡ଼ିତା ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଲମା ପଢୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିସହ ଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଫୁଙ୍କୁ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ମେ’ ୩୧ ତାରିଖରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାଗପୁରର କଲମେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଆମିନ ଶେଖ ଓ ହଜରତ ମୌଲାନାଙ୍କ ସହ ଭେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତିନିଜଣ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଏକ ଶୂନଶାନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ।
ପୀଡ଼ିତା ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି; ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ରହୁଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ କହିବାକୁ ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ୩ ଦିନ ତଳେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରୁ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମହିଳା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଉଭୟ ସୋନଗାଁଓ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିକରି ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲା। ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଜବରଦସ୍ତି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ, ଧର୍ମାନ୍ତରଣ ପ୍ରୟାସ କରିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା ତଥା କଳା ଯାଦୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅୟାଜ ତାଜ ମଦାରେ ଓ ଆମିନ ଶେଖଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେପଟେ ଫେରାର ହଜରତ ମୌଲାନାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ଟିମ୍ ଲଗାତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି।
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମାମଲାର ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆଗାମୀ ଆଇନଗତ କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ।