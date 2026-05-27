ନେଲ ପଲିସ୍ରୁ ବି ହୋଇପାରେ କ୍ୟାନସର, ଆପଣ ବି ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ସଠିକ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ, ତେବେ ନେଲ ପଲିସ୍ର ବ୍ୟବହାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ଏପରି ନେଲ ପଲିସ ବାଛିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ବିପଜ୍ଜନକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କମ ଥିବ।
Side Effects of Nail Polish : ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ ନଖର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢିଛି। ଲମ୍ବା, ଡିଜାଇନର୍ ଏବଂ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ନଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାସନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍ମାନେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ନୂଆ ନୂଆ ନେଲ ଆର୍ଟ ଏବଂ ନେଲ ପଲିସ୍ ଲୁକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ନେଲ ସାଲୁନ ବଜାରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୧.୯୬ ବିଲିଅନ ଡଲାର ଥିଲା, ଯାହା ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୨୦.୩୦ ବିଲିଅନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
ଚମକଦାର ନଖ କ’ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ?
ଏହି ଚମକଦାର ନଖ ପଛରେ ଏପରି ଏକ ବିପଦ ଲୁଚି ରହିଥାଇପାରେ, ଯାହାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅଣଦେଖା କରିଥାନ୍ତି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢିଛି ଯେ ନେଲ ପଲିସରେ ଥିବା କିଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ (କେମିକାଲ୍ସ) କ୍ୟାନସରର ବିପଦ ବଢାଇପାରେ। ଗୁରୁଗ୍ରାମର ସର୍ଜିକାଲ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ବର୍ତ୍ତିକା ବିଶ୍ୱାନୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପାରମ୍ପରିକ ନେଲ ପଲିସରେ ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ (Formaldehyde), ଟୋଲୁଇନ୍ (Toluene) ଏବଂ ଡିବିପି (DBP) ଭଳି ଅନେକ କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡକୁ କ୍ୟାନସର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପଦାର୍ଥର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି।
କ’ଣ ନେଲ ପଲିସ୍ ଆଦୌ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି?
ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁମାନେ ବେଳେବେଳେ ନେଲ ପଲିସ୍ ଲଗାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରେ କ୍ୟାନସରର ବିପଦ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି, ଯେପରିକି ନେଲ୍ ସାଲୁନରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ବିପଦ ବଢିପାରେ। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ରାସାୟନିକ ଗନ୍ଧ ଏବଂ ଧୂଆଁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ନାକ ଏବଂ ଗଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ୟାନସରର ଆଶଙ୍କା ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ।
କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ୟାନସରର ବିପଦ ରହିଥାଏ?
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, କେବଳ ନେଲ ପଲିସ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ୟୁଭି (UV) ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ। ୨୦୨୩ ମସିହାର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ୟୁଭି ଲ୍ୟାମ୍ପ ଡିଏନ୍ଏ (DNA) କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଚର୍ମ କ୍ୟାନସରର (Skin Cancer) ଆଶଙ୍କା ବଢିପାରେ। ତେବେ ଏହି ଗବେଷଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଲ୍ୟାବ୍ ସ୍ତରରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନେଇ ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରହିଛି।
କେଉଁ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ? ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ସଠିକ୍ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ, ତେବେ ନେଲ ପଲିସ୍ର ବ୍ୟବହାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ‘ଫ୍ରି ଲେବଲ୍’ (free label) ଥିବା ନେଲ ପଲିସ୍ ଚୟନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିପଜ୍ଜନକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କମ୍ ଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନେଲ ପଲିସ୍ କିଣିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ତାଲିକାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଢିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍, ଟୋଲୁଇନ୍, କ୍ୟାମ୍ଫର ଏବଂ ଡିବିପି ପରି ଉପାଦାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ୟୁଭି ଲ୍ୟାମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତେବେ ହାତରେ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସରଳ ନଖର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି। ଫ୍ୟାସନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏବେ କମ୍ ମେକଅପ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ନେଲ ପଲିସ୍ ନ ଥିବା ସଫାସୁତରା ନଖକୁ ‘କ୍ୱାଇଟ୍ ଲଗ୍ଜରୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍’ର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।