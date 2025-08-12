ନିଜ ନଖରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକର ବିପଦ.. ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁନି ଏହି ଲକ୍ଷଣକୁ ଅଣଦେଖା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ସମୟରେ ବଡ଼ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରେ। ନଖ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିପାରେ, ବିଶେଷକରି ହୃଦଘାତ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ବିଷୟରେ।
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନଖରେ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନଖର କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହୃଦଘାତକୁ ସୂଚାଇପାରେ।
ନଖର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନଖ ହଳଦିଆ, ନୀଳ କିମ୍ବା ଧଳା ହେଉଛି, ତେବେ ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ। ନୀଳ ନଖ (ସାୟାନୋସିସ୍) ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ହୃଦଘାତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ।
ହଳଦିଆ ନଖ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କିମ୍ବା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରେ ବାଧାକୁ ସୂଚାଇପାରେ। ଯଦି ଏହା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
ନଖର ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନ:
ନଖର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଘନ ହେବା କିମ୍ବା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଅଗ୍ରଭାଗ ଫୁଲିବା (କ୍ଲବ୍) ମଧ୍ୟ ହୃଦଘାତ ସମସ୍ୟାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ନଖଗୁଡ଼ିକ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଗୋଲ ଏବଂ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳେ କ୍ଲବ୍ ହୁଏ। ଏହା ହୃଦୟ କିମ୍ବା ଫୁସଫୁସରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇପାରେ।
ନଖ ତଳେ ରକ୍ତ ଦାଗ: ନଖ ତଳେ ଛୋଟ ଲାଲ କିମ୍ବା ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ “ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟର ହେମୋରେଜେସ୍” କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ହୃଦୟର ଭିତର ଆସ୍ତରଣରେ ପ୍ରଦାହ କିମ୍ବା ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀରେ ଅବରୋଧର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ହୃଦଘାତର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଯଦି ନଖରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନଖ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ – ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୂମପାନ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜ୍ୱର, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ।
ନଖ କେବଳ ସାଜସଜ୍ଜାର ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଏକ ଦର୍ପଣ। ଏଥିରେ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୃଦଘାତ ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ବିପଦର ସତର୍କ କରାଇପାରେ। ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।