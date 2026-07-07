ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ବିବାଦ ଉପରେ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ରୋକ୍‌ଠୋକ୍ ଜବାବ

ବିକଶିତ ଭାରତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି; ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଭାରତର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏକ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ରେ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଉଛି ଓ ମାଇଲେଜ୍ କମୁଛି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ଏପରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନାନା ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଆଜି ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ। ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲର ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବି ଗାଡିରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଥିଲେ ନାମ କୁହନ୍ତୁ।

ବିକଶିତ ଭାରତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି; ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଭାରତର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏକ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ। ଏହି ଇନ୍ଧନ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ୨୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, E-20 ପେଟ୍ରୋଲ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ। ଦେଶରେ କ’ଣ ଏପରି କୌଣସି କାର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ E-20 ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି? କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାମ କୁହନ୍ତୁ। ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଗଡ଼କାରୀ କହିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ନୀତା…

ନିଜ ଗଡ଼ରେ ସାୟୋନୀ ଅପଦସ୍ତ; ଲୋକ କହିଲେ- କେତେ…

ଗଡ଼କରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି; ଭାରତରେ ଯାନବାହନ ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଇନ୍ଧନ ବାଛିବାର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଜିଲରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦାମର ଇନ୍ଧନ ବାଛିବାର ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ବ୍ରାଜିଲର ଆଇନ ଅନୁସାରେ, ଅଧିକ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ଦାମରେ ରିହାତି ଦେବାକୁ ପଡେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।

ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି; ଦେଶରେ ଇଥାନଲ୍‌ର ବଳକା ଅଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ମକାରୁ ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରର ଚାଷୀମାନେ ୪୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମକାରୁ ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ମକାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରତି ୧,୨୦୦ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (ଏମ୍‌ଏସ୍‌ପି) ୧,୮୦୦ ଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ମକାର ମୂଲ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରତି ୨,୮୦୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରର ଚାଷୀଙ୍କ ପକେଟକୁ ଅତିରିକ୍ତ ୪୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଗଲା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ନୀତା…

ନିଜ ଗଡ଼ରେ ସାୟୋନୀ ଅପଦସ୍ତ; ଲୋକ କହିଲେ- କେତେ…

ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ସୁଯୋଗ?…

BSNLର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍! ଦିନକୁ ମାତ୍ର ୬…

1 of 17,497