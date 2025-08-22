ଏପରି ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଦୁରୁ ଜୁହାର…ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଫ୍ଲାଟକୁ ନେଲା, ନାବାଳିକା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ
ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ପଡ଼ୋଶୀ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣିଥରେ ମାନବତାକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରୁଥିବା ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଦିଲ୍ଲୀର ନରେଲା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ 10 ବର୍ଷୀୟା ବାଳିକା ସହିତ ବଳାତ୍କାର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ 35 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣା ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ଏକ କାରଖାନାରେ କାମ କରେ । ସେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଏକ ଫ୍ଲାଟକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଥିଲା।
ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟତା- ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜଣାପଡିଲା ଯେ ନରେଲାର ବାସିନ୍ଦା ପୀଡିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ- ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (ଆଇପିସି) ଏବଂ ଯୌନ ଅପରାଧରୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା (POCSO) ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।