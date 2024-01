ସ୍ନର୍କେଲିଙ୍ଗ କରିବା ସହ ବିଚରେ ଚାଲିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର ଫଟୋ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେମାନେ ସେ ସ୍ନର୍କେଲିଙ୍ଗ୍ କରିବା ସହ ସକାଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଚାଲିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ୧୧୫୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ।

ଯାତ୍ରାରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଏକ୍ସରେ(ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ନର୍କେଲିଙ୍ଗ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଡଭେନଚରସ ଉକ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଣି ଭିତର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସ୍ନର୍କେଲିଂ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ନେଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସେ ସକାଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ । ସେ ସୁନ୍ଦର ବେଳାଭୂମିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଏଠାରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ ।

