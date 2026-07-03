ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନା ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଡିୟମ, କେଉଁଥିରେ ଅଛି ଅଧିକ ସୁବିଧା, ଜାଣନ୍ତୁ ୨ଟିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

କେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମର କ୍ଷମତା ଅଧିକ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପ୍ରଥମ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ହୋଇଗଲା, ଯିଏକି ନିଜସ୍ୱ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଆମେରିକାର ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସର ପୋମୋନା ସହରରେ KKR ଏହାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିକଶିତ କରିଛି।

କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ର ସହ-ମାଲିକ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏହାକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୮ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯିବ।

କୁହାଯାଉଛି କି ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମଟି ପ୍ରାୟ ୨୧ ମିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। KKR ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଯିଏ ନିଜର ଷ୍ଟାଡିୟମ ବିକଶିତ କରିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟୋପି ବିକ୍ରି କରି କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର…

୨ ବିଦେଶିନୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ;…

କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମଟି କିପରି ମାପ କରେ? ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି କି?

KKRର ନୂତନ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ:

ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସର ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ICC ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ସେସନ୍ ପାଇଁ ଭେନ୍ୟୁରେ ଆଠଟି ପିଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।

ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଦିନ ଏବଂ ରାତି ଉଭୟ ସମୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବ।

ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ୫,୦୦୦ ଦର୍ଶକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବସି ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସନ କ୍ଷମତାକୁ ୨୦,୦୦୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।

ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମଟି ମାତ୍ର ୭୦ ଦିନରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ୨୦୨୮ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ମ୍ୟାଚ୍ ଏଠାରେ ଖେଳାଯିବ।

ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଯାନବାହାନ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି।

ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ:

KKRର ମଇଦାନ ସହ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ତେବେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ। ପ୍ରାୟ ୬୩ ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତୃତ, ଏଥିରେ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୧,୩୨,୦୦୦ ଦର୍ଶକଙ୍କ ବସିବା କ୍ଷମତା ଅଛି।

ଏହି ସୁବିଧାରେ ଚାରୋଟି ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଏବଂ ୭୬ଟି କର୍ପୋରେଟ୍ ବକ୍ସ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ କାର ଏବଂ ୧୦,୦୦୦ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ପାର୍କିଂ କରିପାରିବ।

ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରେ ଏକ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆକାରର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କେକେଆରର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ।

You might also like More from author
More Stories

ଟୋପି ବିକ୍ରି କରି କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର…

୨ ବିଦେଶିନୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ;…

ଏମିତି ୱାଡ଼େନଙ୍କୁ ଶହେ ସଲାମ?? ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ…

VPN ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ! ଆସିବାକୁ…

1 of 9,614