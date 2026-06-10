ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋଦୀଙ୍କ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ନେହେରୁଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଲଗାତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ରେକର୍ଡକୁ ପାର କରିଯାଇଛନ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ଵ ତୁଲାଇବାର ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ମୋଦୀ ଦେଶର ଶାସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବାର ପ୍ରାୟ ୧୭ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ (୧୬ ବର୍ଷ ଏବଂ ୩୯୯ ଦିନ) ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନେହେରୁଙ୍କ ଲଗାତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବାର ସମୟ (୧୬ ବର୍ଷ ଏବଂ ୨୮୬ ଦିନ) ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ।
ନିଜର ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ସେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଇତିହାସରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (NDA)ର ଆଗାମୀ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଦୀର୍ଘ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଏହି ବୈଠକରେ NDA ଶାସିତ ୨୨ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ନେତାମାନେ ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ କାମ, ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ଓ ମେଣ୍ଟର ଭବିଷ୍ୟତର ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ୟ କେତେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ହେଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ବିଜେପି ସଭାପତି ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା। ଏହା ସହିତ ଏନଡିଏ (NDA) ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ।
ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହା ମେ ୨୦୧୪ ମସିହାରୁ ତାଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ନିର୍ବାଚନୀ ସଫଳତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତାଙ୍କ ସରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଡିଜିଟାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ (ଶାସନ) ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କରୋନା ମହାମାରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟ କରିପାରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଏନଡିଏ (NDA) ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ମୋଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।