ନରେଶ ପାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ
NEET ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ନରେଶ ପାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ନୂଆ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ବିନୀତ ଯୋଶୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାଡରର ୧୯୯୪ ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ନରେଶ ପାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ବିନୀତ ଯୋଶୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନରେଶ ପାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ପଶୁପାଳନ ଓ ଡେରି ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (M.Tech) ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ। ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଭୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ନିକଟରେ ନିଟ୍-ୟୁଜି (NEET-UG) ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଓ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ନିଟ୍-ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ମେଡିକାଲ ଓ ଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ।
ତେବେ ନୂଆ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପରୀକ୍ଷା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅଧିକାରିକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜବାବଦେହିତା ଦାବି କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରଶାସନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ନୋକରଶାହୀ ପୁନର୍ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅଂଶ ଭାବେ ଅନେକ ସଚିବଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି।