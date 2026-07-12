ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ୩ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର
ରବିବାର ଦିନ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଛତିଶଗଡ଼ର ତିନିଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ପୁରୀ : ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ତିନିଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରବଳ ଜୁଆରରେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସକାଳ ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ଛକ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଗଭୀର ପାଣିକୁ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରି କୂଳକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ର ତୁଳସୀ ମାଣିକପୁରୀ, ମୁକେଶ କେୱାଟ ଏବଂ ବୈଭବ କେୱାଟ।