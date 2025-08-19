ଗାଳି ଦେଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରର ହୋଇଗଲା ରକ୍ତ ଗରମ, ପେଟ୍ରୋଲ ଢ଼ାଳି ଲଗେଇ ଦେଲା ନିଆଁ

ଗାଳି ଦେଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରର ହୋଇଗଲା ରକ୍ତ ଗରମ, ପେଟ୍ରୋଲ ଢ଼ାଳି ଲଗେଇ ଦେଲା ନିଆଁ
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ: ରାଗ ଚଢ଼ିଗଲା ମୁଣ୍ଡରେ। ଛାତ୍ର କରିଦେଲେ ଏମିତି ଯାହା କେହି କେବେ ଭାବି ନଥିବେ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢ଼ାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜାଳିଦେଲେ ଛାତ୍ର।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ନରସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏହି ଲୋମଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ। ଏଠାରେ ଜଣେ ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି।
ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି କୋତୱାଲି ଭାଥାନ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତା’ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜବଲପୁରକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା।
ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାମ ସୂର୍ୟ୍ୟାଂଶ କୋଚର। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ାନ୍ତି। ସେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି।
ଏହି ମାମଲାରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ସନ୍ଦୀପ ଭୁରିଆଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନିଆଁ ଲାଗି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ।
ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜବଲପୁରକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି
ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୂର୍ୟ୍ୟାଂଶ କୋଚର କଲ୍ୟାଣପୁର ଗ୍ରାମ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା।
ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୂର୍ୟ୍ୟାଂଶ କୋଚର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନରସିଂହପୁରରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା। କୌଣସି କାରଣରୁ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ।
ପରେ ସୂର୍ୟ୍ୟାଂଶଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଁର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ।
କାହିଁକି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା?
କୁହାଯାଉଛି ଯେ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଜଣକ ଏହି କଥା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ।
ଏଥିରେ ଛାତ୍ର ରାଗି ଯାଇ ଆଜି ସେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୂର୍ୟ୍ୟାଂଶ କୋଚର ଡୋଙ୍ଗରଗାଓଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲ୍ୟାଣପୁର ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା।