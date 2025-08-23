ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ ଡାଇନୋସର ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ! ‘NASAର ରୋବରକୁ ମିଳିଲା ଡାଇନୋସର ଅଣ୍ଡା’
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସର୍ବଦା ଏହାର ରହସ୍ୟକୁନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କିଛି ଘଟିଛି। ନାସାର କ୍ୟୁରିୟୋସିଟି ରୋଭର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଡାଇନୋସର ଅଣ୍ଡା ପାଇଛି । ବାସ୍ତବରେ, ଏହି ଅଣ୍ଡା ଚିହ୍ନ ସେଠାକାର ପଥରର ଚଟାଣ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପଥରଗୁଡ଼ିକ ଡାଇନୋସର ଅଣ୍ଡା ପରି ଦେଖାଯାଏ। କ୍ୟୁରିୟୋସିଟି ରୋଭରର ଏହି ଆବିଷ୍କାର ବା ସନ୍ଧାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଇଛି ।
ମାଉଣ୍ଟ ଶାର୍ପର ଢାଲ ଉପରେ ଥିବା ଗେଡିଜ୍ ଭାଲିସ୍ ରିଜ୍ ର ‘ଦି ବକ୍ସୱାର୍କ୍ସ’ ନାମକ ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଏହି ପଥରଗୁଡ଼ିକରେ ଶିରା ପରି ଫାଟ ଏବଂ ରେଖା ଅଛି, ଯାହା ଏହି ଗ୍ରହର ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ନଦୀ ଏବଂ ହ୍ରଦ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଗଠନ ଏବଂ ତାର ଆକୃତି ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏଠାରେ ଥରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିଲା, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିଗଲା।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କିପରି କରୁଛନ୍ତି?
ବାସ୍ତବରେ, କ୍ୟୁରିୟୋସିଟି ରୋଭର ଏହାର ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ପୃଷ୍ଠର ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ମାଷ୍ଟକ୍ୟାମ୍ ଦ୍ବାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଫଟୋ ଉଠାଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ, କେମକ୍ୟାମ୍ (ChemCam) ପଥରଗୁଡ଼ିକର ରାସାୟନିକ ଗଠନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୃଷ୍ଠର ସୁକ୍ଷ୍ମ ଗଠନକୁ କଏଦ କରିବା ପାଇଁ MAHLI ଏବଂ APXS ଭଳି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।
ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ବାକ୍ସ-ଆକୃତିର ପଥରଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥିବୀର ହାଇଡ୍ରୋଥର୍ମଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଗରମ ପାଣି ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଗତିବିଧି ଦ୍ୱାରା ଏକ ଅଲଗାପ୍ରକାର ସରଞ୍ଚନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ।
ଏହି ମିଶନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ’ଣ ହେବ?
ନାସାର କ୍ୟୁରିୟୋସିଟି ରୋଭର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଟକି ଶିରା ଏବଂ ଫାଟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ। ଏହା ପରେ, ଏହା କୁକେନାନ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ଏହିଭଳି ପଥର ଦେଖାଯାଇପାରିବ। କ୍ୟୁରିୟୋସିଟି ରୋଭରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରାଚୀନ ମଙ୍ଗଳ କିପରି ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରେ। ରୋଭରର ଏହି ଖୋଜ ଅତୀତରେ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ।