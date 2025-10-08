ପୃଥିବୀଠାରୁ ୩୮ ମିଲିୟନ ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଗ୍ରହରେ ମିଳିଲା ପାଣି, ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଲେ…

ଏହି ଗ୍ରହରେ ଅଛି ପାଣି, ରିପୋର୍ଟରେ ଖୁଲାସା, ରହିପାରିବେ ଏହିମାନେ ...

By Jyotirmayee Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ଏହାରି ଭିତରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି । ଆମେରିକୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦଳ ୫୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ତଥ୍ୟ ପୁନଃପରୀକ୍ଷଣ କରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁକ୍ରରେ ପାଣି ଅଛି।

ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ଅଛି ପାଣି: ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ପାଣି ପୃଥିବୀ ପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁନ୍ଦା ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଜଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ବାଦଲରେ ଅଧିକାଂଶ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏଥିରେ ୬୨ ପ୍ରତିଶତ ପାଣି ଥାଏ । ଏହି ସୂଚନା NASAର ପାନିୟର ମିଶନର ପୁରୁଣା ତଥ୍ୟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ କି: ଶୁକ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟର ବହୁତ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ଗରମ। ଗ୍ରହର ପୃଷ୍ଠରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୬୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗ୍ରହର ଉପର ବାଦଲ ସ୍ତରର ଚାପ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ପୃଥିବୀ ପରି।

ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସେଠାରେ ସାଧାରଣ ବାୟୁ ରହିଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ଜୀବାଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣୁଜୀବମାନେ ରହିପାରିବେ।

ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏହି ବାଦଲଗୁଡ଼ିକ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହି ଏସିଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଜୀବନ କଳ୍ପନା କରିବା କଷ୍ଟକର। ଏବେ, ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନରେ, ଏହା ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏଠାରେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଅଛି, ଏହା କେବଳ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରୂପରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି।

 

