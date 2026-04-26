ନାସାରେ କରିଥିଲେ ଗବେଷଣା, ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ: ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଏହି କୋଲ୍ ଆଲେନ୍?

ଲିଙ୍କଡଇନ୍ (LinkedIn) ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅନିଶ୍ଚିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଲେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ଗେମ୍ ଡେଭଲପର।

By Shiv Sankar Singh

କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ : କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଟୋରାନ୍ସ ଅଞ୍ଚଳର ୩୧ ବର୍ଷୀୟ କୋଲ୍ ଥୋମାସ୍ ଆଲେନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପକ୍ଷରୁ ସେହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯିଏକି ଶନିବାର ‘ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କରେସପଣ୍ଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଡିନର୍’ରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ୱାଶିଂଟନ ହିଲଟନ୍ ହୋଟେଲ ବାହାରେ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେରିକା ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ତଦନ୍ତକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଲେନ୍ ସେହି ବଲରୁମ୍ (ସଭାଗୃହ) ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଟକାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସଭାଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ ୨,୫୦୦ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଲିଙ୍କଡଇନ୍ (LinkedIn) ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅନିଶ୍ଚିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଲେନ୍ ଜଣେ ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଇଣ୍ଡି ଗେମ୍ ଡେଭଲପର ଏବଂ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ପାର୍ଟ-ଟାଇମ୍ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।

ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଲେନ୍ ‘କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି’ରୁ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ବିଏସସି (Bachelor of Science) ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ‘କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି-ଡୋମିଙ୍ଗୁଜ୍ ହିଲ୍ସ’ରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ।

ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ‘IJK Controls’ରେ ଜଣେ ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ‘କାଲଟେକ୍’ (Caltech) ରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ (teaching assistant) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ‘C2 Education’ରେ ପାର୍ଟ-ଟାଇମ୍ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୧୪ ମସିହାରେ, ଆଲେନ୍ ନାସା (NASA)ର ‘ଜେଟ୍ ପ୍ରୋପଲସନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ’ରେ ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ଏହା ସହିତ ଆଲେନ୍ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗେମ୍ ଡେଭଲପର ଭାବେ “Bohrdom” ଏବଂ “First Law” ଭଳି ଗେମ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି।

କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ କମଳା ହାରିସଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ କାଉଣ୍ଟିରେ ‘ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ’ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ।

ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ କଲମ୍ବିଆର ଆମେରିକୀୟ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜିନିନ୍ ପିରୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଲେନଙ୍କ ବିରୋଧରେ “ହିଂସାତ୍ମକ ଅପରାଧ ସମୟରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା” ଏବଂ “ଭୟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା” ଭଳି ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ।

ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସୋମବାର ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ପିରୋ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦିଓ ଏହି ଘଟଣାରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ “ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିଲେ”। ହୋଟେଲ ବାହାରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ର (security checkpoint) ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିଥିବାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଯାଇ ପାରିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ୱାଶିଂଟନ ଡିସି ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଜେଫ୍ରି କ୍ୟାରୋଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସଟ୍‌ଗନ୍, ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଗନ୍ ଏବଂ ଅନେକ ଛୁରୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଥିଲା।

କ୍ୟାରୋଲ କହିଛନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ସେ ସେହି ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ର (checkpoint) ଦେଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେରିକା ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ।”

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣେ ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୁଲେଟପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା… ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିଛି।”

କ୍ୟାରୋଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ କୌଣସି ଗୁଳି ବାଜିନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୁଳିମାଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି… ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ଏକାକୀ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ।”

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେ ୱାଶିଂଟନ ହିଲଟନ୍ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସଭାଗୃହ (Ballroom) ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

ୱାଶିଂଟନ ଡିସି ମେୟର ମ୍ୟୁରିଏଲ୍ ବାଉସର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହ ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୁଲେଟପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

ମେୟର ବାଉସର ଏବଂ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାରୋଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏକାକୀ ଏହି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।

କ୍ୟାରୋଲ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ୱାଶିଂଟନ ହିଲଟନ୍ ହୋଟେଲର ଜଣେ ଅତିଥି (Guest) ଥିଲେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ରାତ୍ରିଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା।

ଏଫବିଆଇ (FBI) ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାଶ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଅଭିଯୁକ୍ତର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବା ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।

