ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଚମତ୍କାର ସେକ୍ସ ! ପାର୍ କରିଦେଲେ ଲଭ, ରୋମାନ୍ସର ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେଖା....

ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଚମତ୍କାର ସେକ୍ସ ! ପାର୍ କରିଦେଲେ ଲଭ, ରୋମାନ୍ସର ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେଖା….
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସାଧାରଣତଃ ଘରେ କିମ୍ୱାରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପ୍ରେମର ଅନେକ କାହାଣୀ ଆପଣ ଶୁଣଥିବେ । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ପ୍ରେମିକ ଓ ପ୍ରେମିକ ବେଳେବେଳେ ନିଜର ସୀମାପାର କରି ରୋମାନ୍ସ ଓ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଁ ହଜି ଯାଆନ୍ତି । ମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଚମତ୍କାର ସେକ୍ସ ! କଥାଟା ଅଡୁଆ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏ ଖବରର ଶେଷ ଯାଏଁ ପଢିବା ପରେ ଆପଣ ବି କହିବେ, ‘ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ’ ।
କହିରଖୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସାଇ-ଫାଇ ରୋମାଣ୍ଟିକ କମ୍ କାହାଣୀ ପରି ଶୁଣାଯାଉଥିବା ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ଏ ପାଗଳ ପ୍ରେମିକ ସହ। ୨୦୦୨ ମସିହାରେ, ଜଣେ ପ୍ରେମରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନାସା ଇଣ୍ଟର୍ନ ୨୧ ନିୟୁତ ମୂଲ୍ୟର ଚନ୍ଦ୍ର ପଥର ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ।
ଏହି ନାସା ଇଣ୍ଟର୍ନ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ପଥରଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ବିଛଣା ତଳେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ଯାହା ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବରେ “ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ” ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ସେତେବେଳେ ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ଥାଡ୍ ରବର୍ଟସ୍ ବାହ୍ୟ ମହାକାଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଟିଫାନି ଫାଉଲରଙ୍କ ପାଇଁ ତିନୋଟି ବିଜ୍ଞାନ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ତାରା ଥିଲା। ରବର୍ଟସ୍ ଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ମିଶନ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲା: “ମୋ ମନରେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବି।”
ତେଣୁ, ସେ ଏବଂ ଫାଉଲର, ଦୁଇ ଜଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ, ନିଓପ୍ରେନ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ସୁରକ୍ଷାକୁ ବାଇପାସ୍ କରି ୧୭ ପାଉଣ୍ଡ ଚନ୍ଦ୍ର ନମୁନା ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ରବର୍ଟସ୍ ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପୂର୍ବରୁ ଚାଦର ତଳେ କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ।
ଜେଲ ପରେ, ରବର୍ଟସ୍ ନିଜକୁ ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱିକ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଲେଖକ ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମହାଜାଗତିକ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ, ରବର୍ଟସ୍ ଏବଂ ଫାଉଲର କେବେ ପୁନଃମିଳନ ହୋଇ ପାରି ନଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଚୋରି କରିବା ପ୍ରେମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜେଲରେ ଦିନ କାଟିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ଏହି ସାହସିକ ଡକାୟତି ପୃଥିବୀରେ ବିଶ୍ୱର ଏକ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ବେଷ୍ଟସେଲର ‘ସେକ୍ସ ଅନ୍ ଦି ମୁନ୍: ଦି ଆମାଜିଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟୋରି ବିହାଇଣ୍ଡ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ଅଡାସିଆସ୍ ଡକାୟତି ଇନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି’ ପ୍ରକାଶନକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ନାସା ଇଣ୍ଟର୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ପଥର ଚୋରି କରିଥିଲେ, ‘ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସେକ୍ସ’ କରିଥିଲେ ।