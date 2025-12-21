ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫଟୋ ଉଠାଇଲା NASAର ରୋବୋଟ୍; ଦେଖାଗଲା ଦ୍ବାର, ସେଠାରେ ରହୁଚି କିଏ?
ୱାଶିଂଟନ: ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ‘ଲୁଚି ରହିଥିବା ଦ୍ୱାର’ କାହାର?…ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ 20 କୋଟି ମାଇଲ ଦୂରରେ କିଏ ରହୁଛି?…ଅତୀତରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ମଣିଷ ଥିଲେ କି? ଏହା କ’ଣ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ, ଯେପରି ପୃଥିବୀରେ ମିଳୁଥିବା ହରପ୍ପା, ମୋହେଞ୍ଜୋ-ଦାରୋ ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ?…ନା ଏହା ଏଲିଏନ୍ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ? ଏହି ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଏପରି କେଉଁ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି?…ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ନାସାର ଚିତ୍ରରେ କ’ଣ ଦେଖାଯାଇଛି?
ନାସାର କ୍ୟୁରିଓସିଟି ରୋଭର ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ଏହି ଚିତ୍ର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଫଟୋ ପୁରୁଣା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ NASA ଏହି ଫଟୋ କେବେ ଉଠାଇଥିଲା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାର ପଛରେ କ’ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଫଟୋରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଏକ ‘ଲୁଚି ରହିଥିବା ଦ୍ୱାର’ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଫଟୋ ନାସାର କ୍ୟୁରିଓସିଟି ରୋଭର ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ 20 କୋଟି ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଗଠନର ଆବିଷ୍କାର ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଫଟୋ ମେ 2022 ରେ ରୋଭରର ମାଷ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିଲା।
ଦ୍ୱାର ପଛରେ କ’ଣ ଅଛି?
NASA ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ଏହି ଫଟୋରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ପଥରରେ ଏକ ଆୟତାକାର ଗାତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଦୂରରୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପରି ମନେହୁଏ। ଅନେକ ଏହାକୁ ଏକ ଏଲିଏନ୍ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ କହୁଛନ୍ତି… କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ନାସା ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ କୃତ୍ରିମ ଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ଏଲିଏନ୍ ଆଧାର ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଭଙ୍ଗା ପଥର, ଯାହା କ୍ଷୟ କିମ୍ବା ସିଅର୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା କେବଳ 30 ସେମି (12 ଇଞ୍ଚ) ଉଚ୍ଚ ଏବଂ 40 ସେମି ଚଉଡା। ଏହା ଏକ ଛୋଟ କୁକୁର ପାଇଁ ତିଆରି ଦ୍ୱାର ପରି ବଡ଼।
ଚିତ୍ରଟି ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ କ’ଣ?
ଏହି ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରକୃତରେ ନାସାର କ୍ୟୁରିଓସିଟି ରୋଭର ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଛି। ନାସାର ଜେଟ୍ ପ୍ରପଲ୍ସନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ (JPL) ଏକ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ। ଏଲିଏନ୍ ଗଠନର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଏଠାରେ ମିଳି ନାହିଁ । କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ପବନ ଏବଂ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଏପରି ଆକୃତି ସାଧାରଣ। ନାସାର କ୍ୟୁରିଓସିଟି ରୋଭର 2012 ମସିହାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଗେଲ୍ କ୍ରେଟରରେ ଜୀବନର ସଙ୍କେତ ଖୋଜୁଛି। ଏହି ଚିତ୍ରଟି “ଇଷ୍ଟ କ୍ଲିଫ୍ସ” ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଜଳର ସ୍ତର ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉଛି। ନାସା କହିଛି ଯେ ଗାତଟି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଇତିହାସର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଲିଏନ୍ ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।