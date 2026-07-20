ନାସାର ରେଡ ଆର୍ଲର୍ଟ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢୁଛି ସମୁଦ୍ରର ଜଳସ୍ତର; ୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା ଡୁବିବାକୁ ଯାଉଛି ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସହର

ନାସାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ କାରଣରୁ ୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦ୍ରର ଜଳସ୍ତର ୩୦ ସେମି ବଢ଼ିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର ଡୁବିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ।

By Priyanka Das

NASA Red Alert : ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ସମୁଦ୍ରର ଜଳସ୍ତର ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି, ତାହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ନାସାର ଏକ ନୂତନ ସାଟେଲାଇଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରେଡ ଆର୍ଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ସମୁଦ୍ରର ବଢ଼ୁଥିବା ପାଣିର ଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ୨୦୫୦ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଦୁନିଆର ଅନେକ ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର ଜଳମଗ୍ନ ହେବାର କगारରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିପଦ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ, ଯାହା ପାଇଁ ଦୁନିଆକୁ ଏବେଠାରୁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।

ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଜଳସ୍ତର

ନାସାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେଉଁ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଦୁନିଆର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ପ୍ରାୟ ୩୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉପରକୁ ଉଠିପାରେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଆକାଙ୍କ୍ଷା ବହୁତ ଛୋଟ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଜମି ସ୍ତରରେ ଏହାର ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣିଆ ପାଣି ସିଧାସଳଖ ଉପକୂଳ ସହରଗୁଡ଼ିକର ବାସସ୍ଥାନ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଆସିବାର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତା, ବନ୍ଦର, ଘର ଏବଂ ଜନଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ୪୪୦ କୋଟି…

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ସ୍ପେନରେ ଚାଲେ କେଉଁ…

ଆମେରିକାର କେଉଁ ସହରଗୁଡ଼ିକ ବିପଦରେ?

ଏହି ବିଶ୍ୱରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆମେରିକାର ସମଗ୍ର ଗଲ୍ଫ କୋଷ୍ଟ (Gulf Coast) ଅଞ୍ଚଳ ଏହି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ନ୍ୟୁ ଓର୍ଲିନ୍ସ, ହୁଷ୍ଟନ, ଟାମ୍ପା ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଭଳି ବଡ଼ ମହାନଗରଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଏବଂ ମୌସୁମୀ ବନ୍ୟାର ମାଡ଼ ସହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଯଦି ସମୁଦ୍ରର ଜଳସ୍ତର ଏହି ଗତିରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଥାଏ, ତେବେ ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯିବ ଯେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ର, ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମାସ ମାସ ଧରି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିପାରେ।

ଫ୍ଲୋରିଡ଼ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିନ୍ୟୁୟର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ସଙ୍କେତ

ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ କାରଣରୁ କେବଳ ଗଲ୍ଫ କୋଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଫ୍ଲୋରିଡ଼ା, ଜର୍ଜିଆ ଏବଂ ସାଉଥ୍ କାରୋଲାଇନାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଡୁବିବାର ବିପଦ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ନରଫୋକ୍,ନ୍ୟୁୟର୍କ, ବୋଷ୍ଟନ ଏବଂ ମିଆମି ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଟାଇଡ୍ (High Tide) ଏବଂ ହଠାତ୍ ଆସୁଥିବା ବନ୍ୟାର ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍, ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଏବଂ ସିଏଟଲ୍ ଭଳି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତରର ବୃଦ୍ଧି କିଛିଟା କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ରହିବ।

You might also like More from author
More Stories

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ୪୪୦ କୋଟି…

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ସ୍ପେନରେ ଚାଲେ କେଉଁ…

ସନ୍ନ୍ୟାସ ଖବର ଉପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଥମ…

ଚେସ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ…

1 of 8,335