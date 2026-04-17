ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଶଫିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କଏଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ; ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ
ଶଫି ଶେଖଙ୍କୁ କଏଦୀଙ୍କ ମାଡକୁ ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଓକିଲ
ମୁମ୍ବାଇ:ନାସିକ TCS ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଫି ବିଖାନ ଶେଖ (୩୬), ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କଏଦୀମାନେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଯିବା ପରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଶେଖ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରଜା ରଫିକ୍ ମେମନ (୩୫)ଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ କଏଦୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କଥା ଶେଖ ଅଦାଲତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଅତ୍ୟାଚାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଶେଖଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ। ଖବର ଅନୁସାରେ, ସେ ଏବେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଦିନିଆ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ଧାରା ୭୪ (ମହିଳାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି), ୭୫ (ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା) ଏବଂ ୭୯ (ଶବ୍ଦ, ସଙ୍କେତ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ଅପମାନିତ କରିବା) ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ୯ଟି ମାମଲାରେ ୭ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିସିଏସ (TCS) ନାସିକ୍ ୟୁନିଟରେ କାମ କରୁଥିବା ୬ ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ଏଚ୍ଆର (HR) ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି।
ଆଠ ଜଣ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏହି ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ (SIT) ଗଠନ କରିଛି। ଏହି ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ସହକର୍ମୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଓ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ (HR) ବିଭାଗ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା। କିଛି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହାର ଦିନକ ପରେ, ଟାଟା ସନ୍ସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନ୍. ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିସିଏସ (TCS) ନାସିକ୍ ଅଫିସରୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ “ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ଓ ଦୁଃଖଦାୟକ”। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ (COO) ଆରତୀ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯୋଗର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଏକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ସହରର ପୋଲିସ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଗୁଡ଼ିକ ଏପରି କିଛି ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ କୌଣସି ପୀଡ଼ିତା ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏକ ଅପରାଧ ଏବଂ ଏହା ପୀଡ଼ିତା ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ।