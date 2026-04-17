TCS ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ କେଳେଙ୍କାରୀ : ବିବାହର ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇ ବାରମ୍ବାର ରଖାଯାଉଥିବା ଶାରୀରିକ ସଂପର୍କ

ନମାଜ ପଢିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ବାଧ୍ୟ !

By Shiv Sankar Singh

ମୁମ୍ବାଇ: ନାସିକସ୍ଥିତ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଟାଟା କନସଲଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ (TCS) ରେ ଜବରଦସ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଦା ଖାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ମା’ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ନିଦା ଖାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ସେ ନାସିକର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବା ମେଡିକାଲ କଣ୍ଡିସନକୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ (SIT) ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ, ପୋଲିସ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦାବିର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରୀ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ନାସିକ TCS ‘ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ’ ଏବଂ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା

ନାସିକସ୍ଥିତ TCS ଅଫିସରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରାୟ ୯ଟି ଅଭିଯୋଗର ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୬ ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ଏଚଆର ରହିଛନ୍ତି ।

ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆଠ ଜଣ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ (SIT) ଗଠନ କରିଛି।

ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ସହକର୍ମୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଓ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିଭାଗ (HR) ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୨ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିଲା।

ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିବାହର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ବାରମ୍ବାର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଶୋଭନୀୟ ଭାବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।

ପୋଲିସ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି, “ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମୌଖିକ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ, ସେ ଏହି ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ; ଓଲଟା ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ।”

ପୋଲିସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ନମାଜ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ (Suspend) କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଦାନିଶ ଶେଖ, ତୌସିଫ ଅତାର, ରଜା ମେମନ, ଶାହରୁଖ କୁରେଶି, ସଫି ଶେଖ, ଆସିଫ ଅଫତାବ ଅନସାରୀ ଏବଂ ଏଚ୍.ଆର୍ (HR) ମୁଖ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ ଚୈନାନୀ।

ନାସିକ ମାମଲା ଉପରେ TCS ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: ‘ଜିରୋ ଟୋଲରାନ୍ସ’

ରବିବାର ଦିନ TCS ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀର ନୀତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଏବଂ ଏହା ପୋଲିସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛି।

ଏହି ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି, “TCS ର କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ନିର୍ଯାତନା କିମ୍ବା ଜବରଦସ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ‘ଜିରୋ-ଟୋଲରାନ୍ସ’ (ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା) ନୀତି ରହିଛି। ଆମେ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁସ୍ଥତାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆସିଛୁ।”

କମ୍ପାନୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି, “ନାସିକର ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ।”

କମ୍ପାନୀର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

ସୋମବାର ଦିନ, ଟାଟା ସନ୍ସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନ. ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନ୍ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ “ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ଏବଂ କଷ୍ଟଦାୟକ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ TCS ର ଚିଫ୍ ଅପରେଟିଂ ଅଫିସର (COO) ଆରତି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ TCS ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଆଯାଉଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛି।”

