ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବଡ଼ ହଲ୍‌ଚଲ: ଏନ୍‌ଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ଶରଦ ପାୱାର!

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜେପି ଓ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିବସେନା ସହ ମିଶି ସରକାରରେ ସାମିଲ ଥିବା ଏନ୍‌ସିପି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି

By Manoranjan Sial

ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ଧରଣ ଖେଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ଏନ୍‌ସିପି) ପୁଣି ଥରେ ଏକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀ ପାୱାର ଫେରିପାଇବେ ମୂଳ ଏନ୍‌ସିପି! କାରଣ ଏନ୍‌ସିପି ଓ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଏନ୍‌ସିପି(ଏସ୍‌ପି)ର ମିଶ୍ରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଏନ୍‌ସିପି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍‌ଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ବୋଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ବିଜେପି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଉଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।

ବିଜେପିର ଯୋଜନା କ’ଣ?: ବିଜେପି ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ମତଭେଦ ଦୂର କରି ଏକାଠି ହେବା ପରେ ଏନ୍‌ଡିଏର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ବିଚାର କରାଯିବ। କେବଳ ଶରଦ ପାୱାର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ।

ଏପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜେପି ଓ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିବସେନା ସହ ମିଶି ସରକାରରେ ସାମିଲ ଥିବା ଏନ୍‌ସିପି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦଳ କହିଛି; କର୍ମୀମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏପ୍ରିଲରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିବା ପାର୍ଥ ପାୱାରଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଭେଟ ରକେଟ୍ ‘ବିକ୍ରମ-୧’ର…

ନିଜ ଫାସରେ ନିଜେ ପଡ଼ିଗଲେ ଚାଷୀ; ତାଙ୍କୁ…

ସଂସଦୀୟ ଗଣିତ କ’ଣ କହୁଛି?: ଏହି ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏମିତି ଏକ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଏନ୍‌ଡିଏ ସରକାର ସୋମବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ସଂସଦର ବର୍ଷା ଅଧିବେଶନରେ ସମ୍ବିଧାନ (୧୩୧ ତମ ସଂଶୋଧନ) ବିଧେୟକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏହି ବିଧେୟକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇ ୮୫୦ କରିବା ଓ ନୂତନ ଭାବେ ପରିସୀମନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏନ୍‌ସିପି (ଏସ୍‌ପି)ର ଲୋକସଭାରେ ୮ଟି ଓ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୧ଟି ଆସନ ରହିଛି। ସରକାର ପାଇଁ ଏହାର ସମର୍ଥନ କିମ୍ବା ଅନ୍ତତଃ ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।

ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଓ ବାରାମତୀ ସାଂସଦ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ଏହି ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲେ; ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରିସୀମନରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ସମାନ ଭାବେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ବିଶେଷ କାରଣ ନାହିଁ।

ବୈଠକର ଜାରି: ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନବୀସଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଏନ୍‌ସିପିର ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ପରେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ଆଲୋଚନା କୌଣସି ପୁନର୍ମିଳନ ରଣନୀତିର ଅଂଶ ନୁହେଁ, ବରଂ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା।

ଏନ୍‌ସିପି (ଏସ୍‌ପି)ର ନେତା ଜୟନ୍ତ ପାଟିଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସାଙ୍ଗଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ସହ ଜଡିତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ।

ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଶରଦ ପାୱାର ନିଜ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ କାର‌୍ୟ୍ୟାଳୟରେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ଏହି ସ୍ଥାନ ବାଛିବାକୁ କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ପୁନର୍ମିଳନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାକ୍ରମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏନ୍‌ସିପିର ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତାମାନେ ଏବଂ ଶାସକ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଭେଟ ରକେଟ୍ ‘ବିକ୍ରମ-୧’ର…

ନିଜ ଫାସରେ ନିଜେ ପଡ଼ିଗଲେ ଚାଷୀ; ତାଙ୍କୁ…

ଲର୍ଡସରେ ଶେଷ ହେବନି ରୋହିତଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର,…

କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ଅପମିଶ୍ରିତ ସୋରିଷ ତେଲ, ଯାହା…

1 of 17,604