Lok Adalat: ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ କଟିଯିବ ସବୁ ଚାଲାଣ, ଏହି ତାରିଖରେ ବସିବ ଲୋକ ଅଦାଲତ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଅନେକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚାଲାଣ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କୋର୍ଟ ପରିଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ପ୍ରକୃତରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକ ଅଦାଲତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚାଲାଣଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ।

ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ୫ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକ ଅଦାଲତ ଆୟୋଜନ କରିବେ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଦିଲ୍ଲୀର ସାତୋଟି ପ୍ରମୁଖ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ଏହି ଲୋକ ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଏବଂ ବିଚାରାଧୀନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚାଲାଣ ଏବଂ ନୋଟିସଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କୋର୍ଟ ପରିଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୂର ହେବ।

କେଉଁ ଚାଲାଣଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରାଯିବ: ଏହି ଲୋକ ଅଦାଲତ କେବଳ ସେହି ଚାଲାନଗୁଡ଼ିକୁ କଭର କରିବ ଯାହା ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ କମ୍ପାଉଣ୍ଡେବଲ୍ , ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଲାଣକୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ, କେବଳ ସେହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ଯାହା ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ।

ଲୋକ ଅଦାଲତ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ: ଲୋକ ଅଦାଲତ ୫ ଏପ୍ରିଲରେ ସକାଳ ୧୦:୦୦ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪:୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନରେ ଏକ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଲୋକ ଅଦାଲତ ପାଇଁ ବୁକିଂ ୩୦ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରେ ସକାଳ ୧୦:୦୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ପାଆନ୍ତୁ ଆଧାରରେ ହେବ।

ଏହି ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ୨,୦୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଚାଲାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କେବଳ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ମାମଲା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଏହି କାମ ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ: ଯଦି ଆପଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲାଣ କିମ୍ବା ନୋଟିସ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଲୋକ ଅଦାଲତ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ: ଏହି ଲୋକ ଅଦାଲତ କରକର୍ଡୁମା, ତିସ୍ ହଜାରୀ, ପଟିଆଲା ହାଉସ୍, ସାକେତ, ରୋହିଣୀ, ଦ୍ୱାରକା ଏବଂ ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ନିକଟସ୍ଥ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲାଣ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ତ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି ଏବଂ ସମାଧାନ କରାଯିବ।

