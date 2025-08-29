ମହାନ କ୍ରିକେଟର ଡନ୍ ବ୍ରାଡମେନଙ୍କ ଟୋପି ୨.୫୨ କୋଟିରେ ହେଲା ବିକ୍ରି, ୭୮ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଡନ୍ ଏହି ଟୋପିକୁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ

By Jyotirmayee

ୱାଶିଂଟନ: ଡନ୍ ବ୍ରାଡମେନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ । ସେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ରାଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନେକ ଯୁବ ଖେଳାଳି କ୍ରିକେଟର୍ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 1946-47 ଆଶେସ୍ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ଡନ୍ ବ୍ରାଡମେନ ପିନ୍ଧିଥିବା କ୍ୟାପ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କିଣିଛି।

2.52 କୋଟି ଟଙ୍କା

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଡନ୍ ବ୍ରାଡମେନଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ AU$438,500 ରେ କିଣିଛି। ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ଏହି ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ 2.52 କୋଟି (25291955.79 ଟଙ୍କା)।

ସଂଘୀୟ ସରକାର ଏହାର ଅଧା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 1946-47 ଆଶେସ୍ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସମୟରେ ବ୍ରାଡମେନ ଏହି କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହି ସିରିଜ୍ ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ 3-0 ରେ ଜିତିଥିଲା।

ଟୋନି ବର୍କଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୋନି ବର୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏପରି କୌଣସି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟଙ୍କୁ ପାଇବେ ନାହିଁ ଯିଏ ମହାନ ଡୋନାଲ୍ଡ ବ୍ରାଡମେନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ନାହାଁନ୍ତି, ଯିଏ ସର୍ବକାଳୀନ ମହାନ କ୍ରିକେଟର। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ତାଙ୍କ ଟୋପି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା, ଆମ ଦେଶକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆମ ଖେଳ ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ନିକଟରୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ସଂଯୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।

29 ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ହାସଲ
ଡନ୍ ବ୍ରାଡମେନ 1928 ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ 52 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ମୋଟ 6996 ରନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 29 ଶତକ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଆସିଥିଲା।

ଏହି ସମୟରେ, ସେ 13 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି 52 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କର ହାର 99.94 ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ, ସେ 28067 ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 117 ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

